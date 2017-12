Nu kan du komme på genbrugsstationen døgnet rundt

- Det er kun få måneder siden, at vi genåbnede Stenløse Genbrugsstation i Toppevad med et nyt smart rampeanlæg, der gør det nemt at aflevere affaldet. Nu gør vi det også nemt på alle tider af døgnet. En døgnåben genbrugsplads er bedre borgerservice for både private og virksomheder. Samtidig får vi en bedre sortering af affaldet og mindre pres på i weekenderne. Det viser erfaringer fra andre døgnåbne genbrugsstationer, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Peter Hansen (SF) i en pressemeddelelse.