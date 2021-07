Kirsten Pedersen trækker sig som formand efter 15 år på posten for Ældre Sagen i Stenløse, når afdelingen holder årsmøde i torsdag i HEP-huset. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Nu går formand af efter 15 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nu går formand af efter 15 år

Egedal - 22. juli 2021 kl. 05:52 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Efter 15 år som formand for Ældre Sagen i Stenløse går Kirsten Pedersen af, når der torsdag er årsmøde i HEP-huset på Carlsbergvej 4 i Stenløse.

Det oplyser Kirsten Pedersen, der overtog formandsposten for Ældre Sagen i Stenløse tilbage i 2006.

- Jeg har rundet de 80, og så må der nye kræfter til, mener Kirsten Pedersen, som blev valgt som suppleant for Ældre Sagen i Stenløse i 2004, og året efter blev hun almindeligt medlem af bestyrelsen.

I sin formandstid har Kirsten Pedersen oplevet Ældre Sagen udvide sin medlemskreds i Stenløse fra cirka 1300 til de 2720, der er i dag.

- Det har været spændende. Der er sket en fantastisk udvikling. Vi fik HEP-huset - det tog sin tid - og der er blevet langt flere opgaver, fortæller den afgående formand, der peger på, at Ældre Sagen i dag tilbyder sine medlemmer et væld af aktiviteter, blandt andet litteraturkreds, engelskhold og meget andet.

En af de store opgaver for Kirsten Pedersen var i de første formandsår sammen med andre at få et koordinationsudvalg for Ældre Sagens afdelinger i Stenløse, Ølstykke og Smørum på benene, så organisationen kunne få et formelt samarbejde med den nye sammenlagte Egedal Kommune fra 2007.

- Det udvalg er formændene selvskrevet til, påpeger hun.

Hver 5. voksne er med De tre afdelinger af Ældre Sagen har pt. over 7.000 medlemmer tilsammen ud af Egedal Kommunes cirka 31.000 borgere over 18 år. Det svarer til, at knap 23 procent af kommunens voksne er medlem af organisationen - eller mere end hver femte.

Selv om størstedelen af Ældre Sagens aktiviteter har været sat på pause under coronanedlukningerne, har organisationen alligevel oplevet en øget tilstrømning af nye medlemmer.

- Der er kommet mange nye til, fastslår Kirsten Pedersen, som tilføjer, at nogle melder sig ind for at benytte de mange aktivitetstilbud, mens andre blot ønsker at støtte organisationen, og så er der også nogle, som gør det, fordi de som medlemmer af Ældre Sagen kan opnå rabatter på alt fra restauranter, museumsbesøg og miniferier til tøj, cykler og fliserens.

Lyst til at komme ud igen Nu hvor mange er coronavaccinerede i Danmark, mærker Ældre Sagen i Stenløse, at medlemmernes lyst til at komme ud og møde hinanden er vendt tilbage for alvor.

Hver sommer den 2. tirsdag i juli måned åbner Kirsten og ægtemanden Bent deres have for folk fra Ældre Sagen. Deltagerne medbringer selv mad og drikkevarer, mens parret stiller borde og stole op til en hyggelig sammenkomst, hvor snakken går lystigt, og de fleste roterer til nye pladser ved bordene helt af sig selv.

- Vi havde sat 43 stole op, og der var tre ledige, fortæller Kirsten Pedersen, som er godt tilfreds med, at vejret var lige tilpas i år - ikke for koldt og ikke for varmt.

Men hvad skal den afgående formand så lave, når hun ikke længere skal sidde i bestyrelsen for Ældre Sagen?

- Jeg har en kæmpe have, der skal passes, og så plukker jeg ribs, solbær og jordbær og laver gele, marmelade og saft i stedet for at købe. Der skal også være kommunalvalg i år, og nogle har peget på, at jeg måske skal være valgtilforordnet, siger Kirsten Pedersen, som gerne hjælper sin afløser på formandsposten med at komme ind i sagerne.

- Men kun, hvis jeg bliver spurgt. Ellers holder jeg mig væk, fastslår hun.