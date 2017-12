Nu er det nye byråd klar til at tage arbejdshandsker på

Da han kom til punkt to valg af borgmester og spurgte, om der var andre forslag end Karsten Søndergaard (V) kunne han hurtigt konstatere, at »det ser ikke ud til at være tilfældet«, og hænge borgmesterkæden om halsen på borgmesteren til salens applaus.

- Jeg er så stolt. Så glad. Så ydmyg. Selv om det ikke er første gang, at jeg har æren af at bære borgmesterkæden, så er det for mig en helt speciel dag, sagde han og lovede at gøre sit til, at det bliver fire fantastiske år.