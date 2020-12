Nu bliver det vildt: Tag havehandsken op og vind vilde præmier

- Hele Byrådet har taget havehandsken på og taget udfordringen op. Vi vil selv lave det vildt derhjemme og på Facebook udfordrer vi alle i Egedal til at være med. For biodiversitetskrisen kan ingen løse alene - alle skal være med. Vi vil gerne gøre det sjovt at gøre det rigtige. Derfor laver vi sjove konkurrencer. De voksne, der er med og løser alle udfordringerne, deltager i konkurrencen om en el-cykel. Børnene kan vinde en dag i naturen med vennerne, varm cacao og vores dygtige naturvejleder, fortæller borgmester Karsten Søndergaard (V).

- Når jeg husker tilbage på min barndom, så mindes jeg, at der var mange flere insekter om ørerne på os. Og forskningen bekræfter jo desværre den fornemmelse. Det er skræmmende, at insekterne forsvinder, for de spiller en meget vigtig rolle. Jeg tror slet ikke vi har begreb om, hvad det kan risikere at betyde for os. Det er en regulær krise - men det gode er, at vi alle kan være med til at gøre en positiv ændring, siger han i pressemeddelelsen