Nis Bank Mikkelsen læser op til åbning af Frank Jæger Land

Frank Jæger Land indgår i det landdækkende net af lokale Danske Digterrruter, der er under opbygning med støtte fra Nordea Fonden. Danske Digterruter åbnes officielt den 18. juni, og samme dag markerer Egeda Kulturelt Samråd opsætningen af Søren Brynjolf og Henrik Wagners tre skulpturer. Skulpturerne illustrerer Frank Jægers »hverdagshistorier« om baronen fra Buresø, snedkeren fra Bastrup og enhjørningen i Ganløse-skovene, og er placeret der, hvor de foregår. Her vil man via sin telefon og en QR-kode kunne høre, skuespiller Nis Bank Mikkelsen læse historierne op, men ved åbningseventet møder han op og læser dem op på stedet.

