Nicolai fra Stenløse cykler for en verden uden sclerose

Nicolai Damgaard og 249 andre danske cykelentusiaster træner for at blive klar til Scleroseforeningens cykelevent 'Cykelnerven' til september

Egedal - 24. juni 2021

Egedal I eventet 'Cykelnerven' deler alle 250 deltagere en fælles passion for bjergcykling, men de har også en fælles mission. De cykler nemlig også for at samle penge ind til forskning i sygdommen sclerose - en sygdom, der gennemsnitligt rammer to danskere hver dag. Faktisk har Danmark en af verdens højeste forekomster af sclerose, og på bare 20 år er antallet af danskere med sclerose fordoblet. I dag lever over 17.200 danskere med den uhelbredelige sygdom.

Hver enkel rytter er altafgørende for at samle penge ind til den livsvigtige forskning, og det er da også en af grundene til, at Nicolai Damgaard fra Stenløse ifører sig en Cykelnerven-trøje og trofast sætter sig op på den tohjulede. Men også fordi, han er en af de ryttere, der cykler med på trods af, at han selv er ramt af sygdommen:

"Jeg har haft sclerose i ti år, og jeg kender derfor sygdommen ret godt. De sidste seks år har jeg været på noget medicin, der har holdt min sclerose nede på mange punkter. Jeg døjer dog stadig med træthed, som de fleste andre sclerosepatienter. Det var et wake-up call at få diagnosen, og nu forsøger jeg bare at få det bedste ud af livet," fortæller Nicolai og fortsætter:

"Det er første gang, jeg skal deltage i 'Cykelnerven', og jeg glæder mig meget til udfordringen op ad bjergene. Og så glæder jeg mig til at mærke sammenholdet mellem de mange ryttere. Jeg synes, det er vigtigt at sprede budskabet, især til ny-diagnosticerede, om, at man godt kan overvinde udfordringer. Det at få sclerose er ikke ensbetydende med, at ens liv slutter.

En del af Tour de France Cykelnervens ambassadør og cykelekspert, Dennis Ritter, står igen i år for at udvælge Cykelnervens rute, som hvert år tager udgangspunkt i de bjerge, eksperter verden over udråber som værende de mest afgørende for dette års Tour de France. Og her var der ingen tvivl. Det bliver i Pyrenæerne, det endelige slag skal slås.

"Rutemæssigt er jeg meget spændt på etaperne i Pyrenæerne, hvor løbet helt sikkert bliver afgjort i år. Det er en meget skrap og seværdig menu, Tour-arrangørerne serverer i løbets sidste tredjedel. De har fundet nogle af de længste og sværeste stigninger, Pyrenæerne kan byde på. Og heldigvis er det de samme stigninger, vi i 'Cykelnerven' skal ned og prøve kræfter med," fortæller Ritter og fortsætter:

"Rytterne skal især glæde sig til Col du Portet, der er det højeste pas i de franske Pyrenæer. Her skal vi helt op i den tynde luft i 2.215 meters højde over havet. Jeg er slet ikke i tvivl om, at Tour-etapen op til Col du Portet kommer til at blive historisk og mindeværdig. Det bliver en kæmpestor oplevelse for alle."

Det bliver således etaperne 16, 17 og 18, som Nicoali og de resterende Cykelnerveryttere skal køre i Pyrenæerne, og netop dette område danner rammerne for både en hård og bjergrig afslutning i Tour de France. Denne strækning kræver da også en vis portion træning. De 250 deltagere er fordelt på ni hold rundt om i landet - heriblandt Team Storkøbenhavn, som i år tæller 80 københavnere. Hvert hold har sin egen kaptajn, som på frivillig basis arrangerer og koordinerer både træning og fundraising i mange måneder forud for turen til Frankrig. Og alle løfter i flok for at samle penge ind til forskning. Takket være lokale sponsorer og lokal støtte har Cykelnervens ryttere samlet tæt på 30 millioner kroner ind til forskning i sclerose siden starten tilbage i 2014.

"Hver eneste rytter på holdet gør en meget stor indsats for at skaffe sponsorater, sælge logopladser på holdets cykeltøj og ikke mindst arrangere lokale events, der kan sikre de nødvendige midler til forskning i sclerose. Corona har ikke gjort den indsats lettere. Derfor er vi ekstra glade for den fantastiske opbakning fra det lokale erhvervsliv, som selv i svære tider vælger at støtte deres lokale hold. Det er simpelthen guld værd," fortæller Mette Hjulmand Leonhard-Hjorth, der leder Cykelnerven hos Scleroseforeningen.

Stjerner bakker op

De storkøbenhavnske ildsjæle og resten af 'Cykelnerven' får selskab af en stribe kendte og garvede TV- samt sportsfolk, når de rammer Pyrenæerne til september. Det drejer sig blandt andet om Claus Elming og Peter Tanev, legender fra fodboldlandsholdet, som Martin Jørgensen og Thomas Helveg, to af medlemmerne af den originale OL-guldfire, Eskild Ebbesen og Niels Laulund og altså Tour de France-ekspert Dennis Ritter.

"Hvert eneste år slår det mig, hvor livsbekræftende og hjertevarmende det er at dele cykeloplevelser med andre mennesker. Den begejstring og glæde, Cykelnerven-deltagerne kommer med, er utrolig smitsom. Og det at bestige bjerge sammen - som jo for os alle er en fysisk meget krævende udfordring - giver en stolthed og en lykkerus, der ikke kan sammenlignes med andet, jeg kender til. Samtidig ved vi jo alle, at vi er der for en sag, der skal hjælpe alle med sclerose nu og i fremtiden. Det giver et ekstra stærkt bånd og sammenhold, hvilket man også tydeligt mærker før, under og efter løbet," fortæller Ritter.

Cykelnerverytterne kører i år fra 15. til 18. september, og når rytterne kører over målstregen 18. september, kan de fejre fire hårde og oplevelsesrige etaper med 362 kilometer bjergkørsel i Pyrenæerne og ikke mindre end cirka 10,989 højdemeter.

