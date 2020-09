Nicklas har sovet i hængekøje enten her på terrassen eller under en dertil indrettet presenning i haven. Foto: Kim Rasmussen

Nicklas har sovet i hængekøje i et år

Når Nicklas Frederiksen fra Ølstykke lægger sig til at sove onsdag aften, så er det 365. gang på godt et år, at det bliver i en hængekøje. Siden den 8. september sidste år har den 13-årige spejder fra Ølstykke-spejderne Erik Harefod Gruppe under Det Danske Spejderkorps været i gang med at tage spejdermærket Hangout. I aften runder han det magiske tal 365, hvor han har sovet i hængekøje i et helt år.