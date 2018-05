Se billedserie De 35-40 deltagere, der havde valgt at trodse kulden og regnen, kunne glæde sig over, at 1. maj arrangementet var rykket indendørs. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Nick Hækkerup: Stadig meget at kæmpe for Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nick Hækkerup: Stadig meget at kæmpe for

Egedal - 01. maj 2018 kl. 18:38 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stadig meget at kæmpe for på den internationale kampdag. Det var budskabet fra Egedal-Kredsens socialdemokratiske folketingsmedlem Nick Hækkerup, da han tirsdag deltog i det socialdemokratiske 1. maj- arrangement. Det skulle have været holdt på Rådhustorvet ved Stenløse Kulturhus, men med udsigt til regn og kulde havde arrangørerne valgt at flytte det indenfor i Rådhussalen, hvor 35-40 var mødt op fra starten.

Her konstaterede Nick Hækkerup, at bilen havde vist syv grader på vejen til Stenløse, men alligevel startede han med at påpege problemet med den globale opvarmning.

- Hvor meget is, tror I, der smelter ved Nordpolen hvert sekund, lød det retorisk fra Nick Hækkerup.

Men først kritiserede han regeringens planer om at lade lejere betale for ghettoplanen, og en model for den kommunale udligningsordning, der ville ramme »en række gode socialdemokratiske kommuner urimeligt hårdt«. Han glædede sig til gengæld over, at det er lykkedes, at nå et overenskomsforlig for de offentligt ansatte, men efter hans mening var det ikke på grund af, men på trods af regeringen.

- Mange offentligt ansatte blev mildest talt med rette provokerede, da Sophie Løhde sagde, at de offentligt ansatte havde fået alt for meget i løn i mange år, sagde Nick Hækkerup, der også fandt det unødvendigt, at Moderniseringsstyrelsen havde skabt tvivl om den betalte frokostpause.

- Utroligt mange offentligt ansatte står reelt til rådighed i deres frokostpause, begrundede Nick Hækkerup, der understregede, at en velfungerende offentlig sektor er en forudsætning for en velfungerende privat sektor.

Til sidst i sin tale kom han ind på klimaforandringerne, og behovet for at være langt mere ambitiøse på naturens vegne, inden han besvarede sit første spørgsmål.

- Der smelter 10.000 tons is i sekundet på Nordpolen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag den 2. maj.