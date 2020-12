Ni virksomheder i vækst som gazeller

En gazelle er en virksomhed, som over fire regnskabsår har haft en positiv vækst og mindst fordoblet omsætningen over de fire år, så det er lidt af en bedrift, og nogle af Egedal-gazellerne er endda kåret for anden, tredje eller sågar fjerde gang. Så borgmester Karsten Søndergaard (V) glæder sig.

- En ting er, at vi selvfølgelig ved at vi har mange dygtige erhvervsfolk og virksomheder i vores kommune. Det mærker vi i hverdagen, når vi køber ind, har brug for en håndværker, og når vi i byrådet mødes med virksomhederne i forskellige sammenhænge. Men når andre også lægger mærke til vores virksomheder, og udmærker dem med en gazelle-pris, så kan vi godt alle tillade os at være lidt ekstra stolte af vores erhvervsliv, siger han i pressemeddelelsen.

- I år har vi for alvor kunnet se, at vores indsats for at forbedre erhvervslivets vilkår virker. Jeg er selvfølgelig glad for, at vi er højdespringere i Dansk Byggeri og Dansk Industris undersøgelser af kommunernes erhvervsvenlighed - men jeg er nu allermest glad for, at vi har fået endnu flere gazeller. Det viser, at der er en kæmpeenergi og drivkraft i vores virksomheder. Så stort tillykke til vores gazeller, I har virkelig fortjent det, siger hun.