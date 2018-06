Ni huller er nok

Søndag den 10. juni er en festdag hos Linnebjerg Golf på Lillevang 2 i Ølstykke. Den dag fejrer Jan Linnebjerg nemlig, at den over 10 år gamle golfbane er blevet godkendt af Dansk Golf Union, DGU, som fuldgyldig DGU bane.

- Det betyder jo i virkeligheden alverden. Det betyder, at medlemmerne kan komme ind under alle de gængse rabatordninger, der er, fortæller Jan Linnebjerg.

Hidtil har golfbanen i Ølstykke kun været flex-medlem, som ikke giver adgang til rabatter, og for at blive fuldgyldig DGU bane har Jan Linnebjerg skullet udvide banen til cirka 12 hektar for at leve op til kravet om, at der skal være sammenlagt 2000 meter imellem de ni huller på banen.