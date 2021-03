Netværk søger demensvenner

"Demens er jo en hård og opslidende sygdom for både den syge og for de pårørende. Så dybest set handler det om at finde nogen, der vil gå ud til ægtepar og måske blive venner med dem, og være med til at sikre, at en ægtefælle kan få lidt luft og et par timer til sig selv, og samtidig gøre noget for den syge. Det kan være i form af en kop kaffe, et besøg på et museum eller en gåtur. Det er noget, man selv aftaler," siger Flemming Ignjatovic fra Alzheimerforeningen i Egedal.