Netværk hjalp i sorg over dødsfald

Egedal - 26. april 2021

For cirka tre år siden mistede Louise Laulund fra Stenløse først sin svigermor til en kræftsygdom, og et par måneder efter døde hendes far pludseligt af en lungesygdom, der var en følgesygdom til den hjertemedicin, han tog.

Det var hun slet ikke forberedt på, så det tog så hårdt på hende, at hun gik hos en psykolog et stykke tid, men det viste sig, at der også var hjælp at hente hos andre, der selv havde mistet, via det digitale mødested Boblberg.dk.

Dengang var Boblberg ikke et kommunalt tilbud, som det er i dag, men man kan også lave opslag uden, så Louise lavede en boble, hvor hun søgte efter andre at dele sorg og sorg-erfaringer med.

- Det, jeg godt kunne lide, var anonymiteten. Nogle gange er det lettere, at snakke med folk, man ikke kender, siger Louise.

Hun er vokset op i Ølstykke og boede dengang i Veksø, men selv om hun kendte en masse, havde hun en følelse, som hun havde svært ved at dele med de nærmeste omkring hende.

- Jeg var gal på min far, fordi han var gået bort, og det havde jeg svært ved at udtrykke overfor dem, for de var bare kede af det. Min daværende mand var ked af, at hans mor var død, og min mor var ked af, at hendes mand var død, så det var svært at snakke med dem om det, siger Louise.

Hun syntes også, det var lettere at snakke med dem i boblen end med psykologen.

- Der var ikke noget forpligtende. Man skulle bare høre om, hvad de havde gjort, siger hun.

Hun delte blandt andet erfaringer med en mand, der havde mistet sin kæreste for 10 år siden og stadig var i sorg, og med en kvinde, der lige havde mistet sin mand.

- Det gav mig noget - ikke om at give slip på sorgen, for den vil altid være der, men om hvordan man lærer at leve med den og acceptere, at den, man elsker, er væk. Det gav mig så meget at snakke med de forskellige mennesker, jeg ikke kendte, og bagefter kunne man bare sige pænt tak, for det, de havde givet mig, og bakke ud igen, forklarer hun.

Hun blev i boblen et par måneder, og det hjalp hende videre.

- Jeg kom af med min vrede, og jeg fandt en måde at tilgive min far, at han havde forladt mig på den måde, og i stedet påskønne det, vi har i dag, siger hun. Siden har hun ikke brugt Boblberg aktivt.

- Jeg har været inde og kigge på, hvad de har, men jeg havde ikke behov for det. Jeg overvejede det lidt, da jeg blev skilt, men så kom Corona, så det ikke lige var tidspunktet, siger Louise, der ikke vil udelukke, at hun vil bruge Boblberg til at finde nye fællesskaber.

- Det er i hvert fald en mulighed, og på et tidspunkt kan det godt være, det bliver aktuelt at lave middagsgrupper eller andet, siger hun.