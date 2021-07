En 48-årig mand har fået en dom for at stjæle fra kassen hos Netto i Stenløse, hvor han var ansat. Foto: Lars Ahn Pedersen

Netto-ansat stjal fra kassen

Egedal - 24. juli 2021 kl. 05:17 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Mangel på penge og ingen mulighed for at få flere arbejdstimer hos Netto i Egedal Centret i Stenløse fik en mandlig ansat til at gøre noget dumt - noget rigtig dumt, som har ført til, at han for nylig fik en dom ved Retten i Hillerød.

Over en periode på cirka to år snuppede den nu 48-årige mand penge fra kassen 72 gange. Det foregik ved, at når en kunde betalte med kort, undlod han at scanne alle kundens varer. Herefter registrerede han på kasseapparatet, at kunden havde hævet kontanter på kortet, svarende til værdien på de varer, der ikke blev registreret.

- Det var altid, når der kom faste kunder, som han vidste betalte med kort, og han sørgede altid for, at det var 100 eller 200 kroner, som ville blive udbetalt i sedler, fremgår det i et udskrift af dombogen, hvor der også står, at han gjorde, så kunderne ikke opdagede det.

Tilstod uden forbehold Ifølge dombogen har manden forklaret, at det begyndte, da butikken flyttede til nye lokaler i begyndelsen af 2017.

Det samlede beløb, han stjal på den måde, var 14.400 kroner, erkendte han ved Retten i Hillerød, hvor sagen blev behandlet som en tilståelsessag, da den 48-årige uden forbehold erkendte sig skyldig. Desuden indrømmede kasseekspedienten, at han nogle gange havde taget mønter fra kassen, i alt 600 kroner.

Da manden blev opdaget, havde han en samtale med sin leder og nogle fra Nettos hovedkvarter. Han blev fyret, og det blev aftalt, at han skulle betale beløbet tilbage. Det skete ved, at Netto tilbageholdte hans løn og feriepenge.

60 dages fængsel I retten indkasserede den 48-årige, der ikke tidligere er straffet, en dom i retten på 60 dages fængsel. Straffen skal dog ikke afsones, hvis han i en periode på et år holder sig fra kriminalitet, og han udfører 80 timers samfundstjeneste, ligesom han skal være under Kriminalforsorgens tilsyn i prøveperioden.

I forhold til samfundstjenesten har Kriminalforsorgen vurderet, at han har gode og velordnede sociale forhold, er i fuldtidsbeskæftigelse og er motiveret og indstillet på at samarbejde under tilsynet.

Den dømte skal desuden betale retssagens omkostninger.