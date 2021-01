Egedal Kommune har fået vurderet sine ledere, og som noget nyt har borgere og politikere også kunne give kommunens ledere karakter. Kommunaldirektør Christine Brochdorf er en af dem, der har fået karakter. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Nervøs kommunaldirektør har fået karakter af borgere og politikere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nervøs kommunaldirektør har fået karakter af borgere og politikere

Egedal - 13. januar 2021 kl. 11:13 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Er de kommunale chefer i Egedal til at have med at gøre, er de dygtige og lytter de og samarbejder de, eller er de hverken til at hugge og stikke i?

Det er medlemmer af skolebestyrelser, andre institutionsbestyrelser, råd og nævn i Egedal blevet bedt om at svare på.

Direktører, forvaltningschefer, dagtilbudsledere, skoleledere og ledere af plejecentre er blandt mange chefer blevet vurderet.

Og lokalpolitikerne i kommunen er blevet stillet det samme spørgsmål. Samarbejder cheferne og kommunaldirektøren med de lokale politikere, eller er cheferne egenrådige og vrangvillige?

På en ny måde Når chefer vurderes, er det normalt medarbejdere og andre chefer, der giver karakterer. Men Egedal Kommune har vovet pelsen og har som noget nyt bedt borgere og lokalpolitikere være med til at give de kommunale chefer karakterer.

Kommunaldirektør Christine Brochdorf medgiver, at det har været med en vis nervøsitet, at man har inviteret borgere og politikere til at deltage i ledelsesvurderingen af cheferne på rådhuset og i de kommunale forvaltninger i Egedal.

Sommerfugle i maven - Det har ikke været uden sommerfugle i maven, at vi har kastet os ind i forsøgs-evalueringen, Jeg tør godt sige, at det for mit vedkommende har føltes vovet at bede et helt byråd om at vurdere mig som kommunaldirektør, siger hun.

Hun er glad for, at man har gjort det.

- Hver eneste dag går vi på arbejde, og her bliver vi jo alligevel evalueret og vurderet af vores omgivelser både af medarbejdere, borgere og politikere. Derfor har vi ligeså godt kunnet tage en åben evaluering og få talt om, hvor det går rigtig godt, og hvor der er plads til forbedringer, siger Christine Brochdorf.

Generelt flotte karakterer Hun glæder sig over, at der generelt er flotte karakterer til de kommunale ledere i Egedal.

Både borgere og politikere har generelt evalueret kommunens ledelse højt

Lederne bliver evalueret højest på spørgsmål, der handler om fagligt engagement og engagement i kommunen.

Der er også flotte karakterer til, hvorvidt lederne i kommunen evner at lytte til eksempelvis borgerne i råd, nævn og bestyrelser, ligesom lederne scorer høje karakterer som nemme at samarbejde med.

Mere åbenhed efterlyses Lidt lavere karakterer er der, når det kommer til åbenheden. Der er ikke topkarakterer, men mellemkarakter til åbenheden og dialogen i samarbejdet mellem borgere, politikere og forvaltningen.

- Det fortæller mig, hvor vigtigt det er at have en åben dialog mellem borgere, politikere og forvaltningen, lyder konklusionen fra kommunaldirektøren.

Forsøgsevaluering Den nye type ledelsesevaluering er foretaget i et samarbejde mellem Egedal Kommune og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Århus Universitet. På Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse er man i gang med at udvikle et nyt nationalt evalueringsværktøj for offentlige ledere.

Her har Egedal tilbudt sig som prøvekanin. Med generelt pæne karakterer til lederne til følge og dertil med en række ord til - og konkrete bud på, hvordan lederne kan blive endnu bedre ledere i forhold til borgere og lokalpolitikere.