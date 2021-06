Nej til plan der gør det muligt a føre å udenom byen

Planudvalget sagde nej til lokalplanforslag 61, der ifølge sagsfremstillingen er en forudsætning for at gennemføre en forlægning af Stenløse Å (billedet) udenom byen. Foto: Annemette Jensen

Egedal - 12. juni 2021

Selv om Teknik- og Miljøudvalget og Planudvalget ikke har taget stilling til en paragraf 25 tilladelse til Novafos' ønske om klimatilpasning af Stenløse By, så har Planudvalget sagt nej til at sende lokalplanforslag 61 og kommuneplantillæg 7 for et nordligt regnvandsbassin ved Egedal By i høring. Også selv om det ifølge sagsfremstillingen er en forudsætning for at forlægge Stenløse Å øst om Stenløse By.

Det oplyser formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S) efter udvalgsmøder, hvor politikerne i Teknik- og Miljøudvalget samt Planudvalget blev præsenteret for 1470 siders høringssvar med tilhørende sammenfatning og bemærkninger fra Novafos.

I begge udvalg blev høringssvarene taget til efterretning efter en drøftelse.

- Der stod ikke noget i de høringssvar, der kom bag på os, konstaterer formanden for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V) og Ib Sørensen er på linje.

- Meget af det var kendt på forhånd, siger formanden for Planudvalget, hvor et flertal uden Niels Lindhardt Johansen (K) og Ulrik John Nielsen (LNE) tog høringssvarene til efterretning.

Niels Lindhardt Johansen og Ulrik John Nielsen stemte imod med den begrundelse »at høringsmaterialet på mere end 1450 sider ikke er muligt at sætte sig ind i på fem dage inden mødet i Planudvalget fra dagsordenen forelå til mødets afholdelse«.

- Niels Lindhardt Johansen syntes ikke, han havde kunnet nå at sætte sig ind i en sag, der er så stor, og selv om Ulrik John Nielsen stemte for i Teknik- og Miljøudvalget, så valgte han også at stå udenfor og kunne ikke tage det til efterretning, siger Ib Sørensen.

Ifølge udvalgsformændene så skal præsentationen af høringssvarene klæde byrådet på til senere at træffe beslutning om en paragraf 25 tilladelse til Novafos, men før byrådet kan tage stilling til det, skal plangrundlaget være i orden.

Derfor skulle Planudvalget også tage stilling til det allerede nævnte lokalplanforslag samt yderligere et lokalplanforslag 62 med kommuneplantillæg 8 for et regnvandsbassin ved Bækholmvej i Stenløse.

I sagsfremstillingen betragtes godkendelse af begge forslag som nødvendige for gennemførelse af enten forslag A med en forlægning af åen eller B med en regnvandsledning under Stenløse Å.

»Hvis der skal kunne meddeles VVM-tilladelse til løsningsforslag A kræver det, at både lokalplanforslag 61 og 62 bliver sendt i høring og vedtaget af byrådet. Hvis byrådet vælger ikke at sende lokalplan 61 i høring og endeligt vedtage planen, vil løsning B være eneste mulige projekt. Hvis byrådet vælger ikke at sende lokalplanforslag 62 i høring og endeligt vedtage planen, kan ingen af klimatilpasningsprojekterne gennemføres.«, skriver administrationen.

- Hvis der skal være et reelt valg for Novafos kræver det, at lokalplangrundlaget er i orden, siger Ib Sørensen, men han peger samtidig på, at det nordlige regnvandsbassin ikke er en nødvendighed for afvanding af Egedal By.

Så udvalget minus Ole Hovøre (V), der undlod at stemme, anbefaler ikke Lokalplanforslag 61.

- Det betyder, at den ikke er i spil længere, og den kommer ikke i Økonomiudvalget og byrådet med mindre et medlem begærer det, siger Ib Sørensen, der oplyser, at udvalget til gengæld anbefaler Lokalplanforslag 62.

Han afviser dog, at udvalget samtidig har besluttet at pege på løsning B til klimatilpasning af Stenløse By.

- Det er ikke det, vi har besluttet, men hvis den lokalplan er en forudsætning for løsning A, så kan den ikke gennemføres, siger han.

Han erkender dog, at det er en form for tilkendegivelse af, at man ikke ønsker Stenløse Å udenom Stenløse by som et led i klimatilpasningen af Stenløse By og det er også Socialdemokraternes holdning.

- Vi ser det ikke som en mulighed at føre åen udenom, siger han.