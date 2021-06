Dennis Roland Pedersen ved uddelingen af Kanonkugleprisen til Veksø Skoles nytårskur i 2019. Han fortsætter som formand for foreningen, som har fået en chance til. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Nej til lukning: Veksø Skoles Venner lever endnu

Egedal - 30. juni 2021 kl. 05:01 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Da Veksø Skoles Venner mødtes til generalforsamling i sidste uge var et af punkterne en eventuel lukning af foreningen, men formand Dennis Roland Pedersen oplyser, at generalforsamlingen valgte at give den en chance til.

- I første omgang er vi enige om, at vi fortsætter, siger han, og giver følgende forklaring på overvejelserne.

- Det hadler om, at vi får ikke særligt mange nye medlemmer. Der skulle gerne være en fødekilde nedefra, siger Dennis Roland Pedersen.

Det betød blandt andet, at bestyrelsen til generalforsamlingen bestod af fem medlemmer, hvoraf de tre ikke har børn på skolen fra i sommer, så det er svært for dem at følge med i, hvad der sker. Men på generalforsamlingen lykkedes det at overtale to nye i stedet for to af dem, der ikke har børn på skolen mere.

Så nu består bestyrelsen af den genvalgte formand Dennis Roland Pedersen, kasserer Niels Samsøe Nielsen, der nu som den eneste i bestyrelsen ikke længere har børn på skolen, Kim Nyby, Anne Rudat og Heidi Schwartz.

Så nu kører foreningen foreløbig videre i et halvt til et helt år for at se, hvordan det går, og samtidig vil foreningen ændre lidt på det oprindelige koncept, der gik ud på at gøre opmærksom på Veksøs behov for at bevare skolen.

- Vi er jo ikke længere lukningstruede, og har ikke været det i et stykke tid, jævnfør de politiske udmeldinger, siger formanden.

Så i stedet vil foreningen mere være en forening, der støtter op om skolen med hænder i stedet for penge. Af samme grund er det frivillige medlemsbidrag på 100 kroner om året heller ikke så vigtigt som, at man melder sig under fanerne hos Veksø Skoles Venner ved at give foreningen sin mailadresse.

- Vi vil bare gerne have, at folk give os deres mailadresser, så vi kan skrive til dem, hvis vi har brug for noget hjælp, siger Dennis Roland Pedersen.

Han oplyser, at foreningen på nuværende tidspunkt har 252 på maillisten og 35 betalende medlemmer.