Egedal Byråds møder blev livestreamet under Coronanedlukningen (billedet), men et flertal i byrådet vil ikke være med til at gøre livestreamingen permanent. Foto: Annemette Jensen

Nej til livestream fra byrådet igen

Med et flertal på 14 (V, K, DF, LA, S og R) mod tre (L og SF) nedstemte Egedal Byråd onsdag aften et forslag fra Lokallisten Ny Egedal om permanent livestreaming fra byrådsmøder.

Så sent som ved budgetmødet i starten af måneden konstaterede Lokallisten Ny Egedal og SF med beklagelse, at flertallet bag budgetforliget ikke ville være med til at afsætte penge til livestreaming, men på det ordinære møde havde Lokallisten Ny Egedal fremsat ønsket igen.

»Det er et stort ønske fra mange rigtigt mange borgere i kommunen at kunne følge med imødet hjemmefra og kunne se det senere. Dette er efter vores mening borgerinddragelse og en god ide i disse Coronatider«, begrundede partiet på dagsordenen.

Flertallet holdt dog fast i, at de i forbindelse med budgetforliget havde aftalt, at det skulle overlades til det nye byråd, der tiltræder den 1. januar 2022 at tage stilling til det. De påpegede, at der er behov for grundige overvejelser om, hvordan det skal foregå, inden det eventuelt kommer til at ske, og efter en længere debat nedstemte de forslaget.