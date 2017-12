Formanden for Børne- og Skoleudvalget Carina Buurskov (V) mener ikke, der er ret mange skole-effektiviseringer at hente på den korte bane. Her taler hun ved skoleworkshoppen i august. Foto: Egedal Kommune

Nej til at slå klasser sammen

Egedal - 06. december 2017 kl. 08:46

Børne- og Skoleudvalget har besluttet at droppe det effektiviseringsforslag, der handler om at lægge skoleklasser sammen for at opnå en højere klassekvotient. Det oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi vil ikke bidrage til at skabe uro i folkeskolen i Egedal ved at flytte rundt på børnene for at opnå en økonomisk gevinst gennem en højere klassekvotient. Vi skal ikke forme børnene efter skolen, men skolen efter børnene, siger formanden for Børne- og Skolevalget, Carina Buurskov (V) i pressemeddelelsen, efter at udvalget tirsdag aften drøftede konkrete udviklings- og effektiviseringsforslag for i alt 16,5 millioner kroner.

Det forslag, der økonomisk set ville have givet den største effektivisering på 10,8 millioner kroner, handlede om at lægge skoleklasser sammen inden for hvert skoledistrikt for at opnå en højere klassekvotient på cirka 25, men det vil udvalget altså ikke være med til. De øvrige udviklings- og effektiviseringsforslag sendes nu i høring, men de beløber sig kun til cirka seks af de 12,3 millioner kroner, udvalget havde fået til opgave at finde.

- Der er lagt rigtig mange kræfter i den her opgave. Både i borger-workshoppen i august, de fire arbejdsgrupper og her i udvalget. Resultatet viser for mig, at der ikke er ret mange effektiviseringer at hente i skolerne på den korte bane. I hvert fald ikke uden at gå på kompromis med kvaliteten, og det vil vi som udvalg ikke anbefale. Nu må Økonomiudvalget se på, hvordan vi løser de budgetudfordringer som de manglende effektiviseringer giver, siger Carine Buurskov.

Effektiviseringsforslagene forventes i offentlig høring fra den 6. december til den 31. januar, hvorefter det nye Byråd behandler sagen.