Nej til SF-forslag om skole-styregruppe

Egedal - 29. juni 2020 kl. 05:53 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et byrådsflertal på 17 mod tre nedstemte på det seneste byrådsmøde et forslag fra SF om at nedsætte en politisk styregruppe for anlægsprgramet »Kreative læringsfællesskaber«. Ifølge forslaget skulle styregruppen bestå af borgmesteren, formand og næstformand i Skoleudvalget samt formanden for Planudvalget.

Jens Skov (SF), der er næstformand i Skoleudvalget, begrundede forslaget med, at anlægsprogrammet nu er så langt, at der bør nedsættes en politisk styregruppe. Han gjorde opmærksom på, at byrådet i forbindelse med processen for nedlukningen af Toftehøjskolen og Søagerskolen havde nedsat en følgegruppe bestående af borgmesteren, formanden for Skoleudvalget, formanden for Planudvalget, formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget samt formanden for Familieudvalget. Samtidig påpegede han, at den politiske følgegruppe havde holdt både første og andet møde før byrådsmødet i januar.

- Følgegruppen har derfor virket som de facto styregruppe uden mandat, og det retter vi op på, sagde han.

Borgmester Karsten Søndergaard (V) havde stor respekt for forslaget, men påpegede, at byrådet i forvejen har følgegruppen, og det var formanden for Planudvalget Ib Sørensen og formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup enige i.

Under afstemningen fik forslaget dog kun stemmer fra Jens Skov, Helle Nielsen og løsgænger Ulrik John Nielsen. De resterende 17 stemte imod og Niels Lindhardt Johansen (K) var fraværende.

