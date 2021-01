Lasse Sedelin Bendtsen prøver at gøre sin undervisning til en oplevelse, så eleverne bliver interesserede og bedre til at huske det, de har lært. Foto: Kenn Thomsen

Naturvidenskaben leges ind

En af de store udfordringer ved at lære gymnasieelever naturvidenskab er at gøre det klart for dem, hvad der kræves af dem, og hvad de skal kunne.

Det mener Lasse Seidelin Bendtsen fra Ølstykke. Han er gymnasielærer på Borupgård Gymnasium i Ballerup og har netop for tredje år i træk fået anerkendelse for sine metoder til at lege naturvidenskaben ind i sine elever.