Naturen i børnehøjde

Med tre projekter for børn i alderen 0-8 år vil Naturpark Mølleåen gøre det let for institutioner og skoler at tage børnene med ud i naturen og bruge den i undervisningen.

»Materialet er både gældende for indskoling og daginstitutioner. De mange forskellige aktiviteter kan bruges til at opfylde læreplaner for daginstitutioner eller kompetence- og læringsmål for de mindre klasser. For daginstitutionerne kan aktiviteterne benyttes til at opfylde for eksempel læreplanen med tema: natur, udeliv og science. For de mindre klasser kan aktiviteterne benyttes til at opfylde både kompetencemål og de fælles læringsmål for indskoling i for eksempel natur/teknik.«, oplyser kommunen.