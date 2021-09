Her ved Sperrestrup Skov havde tre foreninger håbet at placere et Naturcenter. Det bliver ikke til noget, men andre muligheder undersøges nu. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Naturcenter på vej: Leder efter en placering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Naturcenter på vej: Leder efter en placering

Det bliver helt sikkert til noget med et naturcenter, og flere placeringer overvejes, lyder det fra borgmester og udvalgsformand

Egedal - 01. september 2021 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Planerne om et naturcenter har nu fået nyt liv i Egedal.

Som vi tidligere har omtalt løb planerne om et center ved Sperrestrup Skov ind i forhindringer i 2020, og så ud til at måtte afblæses. Men planerne lever i bedste velgående.

Det kunne man forsikre sig om ved at kigge på det sidste punkt på det seneste byrådsmøde. Her blev en lukket sag behandlet, med overskriften "Placering af et Naturcenter i Egedal."

Efter byrådsmødet er det begrænset hvad politikerne kan og vil oplyse. Men den skulle være god nok - der kommer et naturcenter i Egedal. Det gode spørgsmål er hvor.

Udflugtsmål "Der blev orienteret om mulighederne. Der kigges på tre-fire forskellige placeringer. Meget mere kan jeg ikke sige lige nu", siger borgmester Karsten Søndergaard (V).

"Men vi forventer at kunne komme med noget mere konkret i det nye år. For vi har altså besluttet, at det er noget vi vil."

Også Charlotte Haagendrup (Kons.), formand for Kultur- og Fritidsudvalget, slår fast, at det meget omtalte naturcenter er på vej.

"Vi ser frem til at få et sted, som mange kan få glæde af. Skoler, SFO'er og daginstitutioner, blandt andet."

Men man håber også det vil være et udflugtsmål for familier i Egedal, med mulighed for overnatning og madlavning i shelters.

Begge henviser til, at naturcentret blev lagt ind som en del af budgetaftalen for 2021.

Skovloven sagde nej Som vi tidligere har omtalt, tog planerne om et naturcenter form, da tre foreninger, der holder til på Spejderengen i Ølstykke, gik sammen om at ville flytte til et Naturcenter Sperrestrup. En placering ved Sperrestrup skov, tæt på Tungegården.

Det var på et sted der ejes af Naturstyrelsen. Her var man i første omgang positiv, men i november 2020 fik foreningerne at vide, at den placering ikke var mulig i forhold til skovloven.

En lov, der sætter nogle begrænsninger, blandt andet, at man ikke kan bygge på stedet, hvis der ikke er bygget i forvejen.

Øger brugen af natur

Leif Tomasson fra Ølstykke Spejderne - Harefod Gruppe er glad for de nye, politiske udmeldinger.

"Vi var selvfølgelig i gruppen ærgerlige over, at det ikke kunne blive ved Sperrestrup Skov, som vi havde ønsket. Men som medlem af Friluftsrådet synes jeg da det er positivt, at man stadig arbejder med planerne om et naturcenter. Det vil helt sikkert øge brugen af natur og skov i Egedal."

Leif Tomasson vil ikke komme nærmere ind på hvilken placering han forestiller sig for det kommende naturcenter.