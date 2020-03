Narkopåvirket mand kørte bil

En 22-årig mandlig bilist fra Herlev blev tirsdg klokken 21.28 standset af en patrulje på Gammel Roskildevej. i Ølstykke Her viste et narkometer, at han formentlig havde kørt bil, mens han var påvirket af euforiserende stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel, oplyser Nordsjællands Politi i sit uddrag af døgnrapporten.