En 38-årig var allerede frakendt kørekortet for at køre bil påvirket af hash, da han blev stoppet lørdag eftermidddag - påvirket af selvsamme stof. Foto: Kenn Thomsen

Narkobilist gentog forseelsen

Da politiet lørdag eftermiddag stoppede en 38-årig mand fra Frederikssund, viste det sig, at manden allerede var frakendt kørekortet for netop samme forseelse.

Klokken 17.40 blev han sigtet for at køre bil påvirket af hash på Frederikssundsvej i Ølstykke. Da politiet slog ham op i registret viste det sig, at han tidligere var blevet frakendt kørekortet for netop det. Han blev efterfølgende taget med for at få taget en blodprøve, oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi.