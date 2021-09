I slutningen af 2019 bragte vi historien om Brian Bekker, beboer på Københavnsvej, der er nabo til det nye maskinhus ved Ølstykke Kirke. Ifølge Brian Bekker, så er maskinhuset bygget så højt, at det løber ned med vand og mudder i hans have. Arkivfoto: Kenneth Tanzer

Nabo klagede over byggeri ved kirke: Nu får han medhold

Stor sejr for Ølstykke-borgeren Brian Bekker - Nævnenes Hus har afgjort, at Egedal Kommune ikke havde et hjemmelsgrundlag i byggeloven til at give menighedsrådet en tilladelse til terrænregulering i forbindelse med byggeriet af kirkens maskinhus

06. september 2021

Brian Bekker, nabo til det "nye" maskinhus ved Ølstykke Kirke, er en glad mand i disse dage.

Byggeklage-enheden Nævnenes Hus har nemlig givet ham medhold i klagen over Egedal Kommune i forbindelse med tilladelsen til terrænreguleringen, som kommunen i oktober 2019 gav til Ølstykke Menighedsråd.

Afgørelsen, som Lokalavisen Egedal er kommet i besiddelse af, lyder som følger:

"Byggeklageenheden finder, at Egedal Kommune ikke har haft et hjemmelsgrundlag i byggeloven for sin afgørelse, da der ikke i byggeloven eller de i medfør heraf udstedte forskrifter findes hjemmel til at træffe afgørelse om tilladelse til terrænregulering. Byggeklageenheden har herved lagt vægt på, at byggelovens paragraf 12 stk. 1 alene indeholder hjemmel for kommunen til at meddele et påbud om ændring af en foretagen terrænregulering, hvis den er til ulempe for de omkringliggende grunde. Bestemmelsen i byggelovens paragraf 13 stk. 1 er således en påbudsbestemmelse og ikke en bestemmelse, som kan udgøre hjemmel for en tilladelse til terrænregulering. Da kommunen ikke har haft hjemmel i byggeloven til at træffe den påklagede afgørelse, ophæver byggeklage-enheden kommunens afgørelse fra den 25. oktober 2019."

Lidt for sent Brian Bekker glæder sig over, at den tre år lange kamp har givet bonus.

"Jeg er naturligvis meget tilfreds med afgørelsen i Nævnenes Hus. Allerede under byggeriet af maskinhuset påpegede jeg, at menighedsrådet ikke havde søgt om dispensation til terrænregulering. Det kom så på plads efterfølgende, men der var det ligesom for sent," siger Brian Bekker og henviser til de problemer, som maskinhus-byggeriet tæt på hans skel har medført.

"Jeg frygtede, at jeg ville få vand ned i min have efter niveau-reguleringen, og den frygt er desværre blevet bekræftet. Når det regner rigtig meget, som det eksempelvis har gjort på det seneste, så står mine fliser under vand. Mit værksted er også blevet ramt af skimmelsvamp, som følge af det regnvand, der løber ned fra maskinhus-grunden. Så det har haft konsekvenser, at jorden skulle terrænreguleres med cirka 40 meter langs med skellet," siger Brian Bekker til Lokalavisen Egedal.

Håber på dræn Selvom afgørelsen er en sejr for Brian Bekker, så ved han ikke, hvad den kommer til at få af betydning.

"Maskinhuset er jo blevet opført. Det river man jo ikke bare ned, fordi der kommer en afgørelse om terrænregulering. Jeg har forsøgt at komme i kontakt med kommunen i forhold til afgørelsen og det videre forløb, men de svarer ikke tilbage på mine henvendelser," siger Brian Bekker, der stadig håber, at afgørelsen kan få kommunen i arbejdstøjet.

"Mit håb er jo, at der kan graves noget jord væk mellem maskinhuset og mit skel, og så ser jeg gerne, at der kunne anlægges et dræn. Det ville være en god løsning," siger han.

Lokalavisen Egedal har været i kontakt med Egedal Kommune, som ikke har nogen kommentarer til sagen.