Musikformand blev overrasket med pris

Formand for Egedal Kommunes kultur- og erhvervsudvalg, Charlotte Haagendrup, overrakte Den Folkeoplysende Frivillighedspris 2020 til Søren Lindeløv, formand for Ledøje-Smørum Musikforening, ved et »surprise-arrangement« på Egedal Rådhus tirsdag. Foto: Egedal Kommune