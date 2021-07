Se billedserie Carina Birkebæk Nielsen (med kasket) underviser i crossdans, og raden rundt fra højre er det Joan, Stine, Janne, Kim, Tenna, Inger Johanne og Maria, der giver den gas i sommervarmen. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Motion og grøntsager: På rette kurs imod sundere liv

05. juli 2021 Af Annemette Ross Jensen

- Jeg er i hvert fald kommet i væsentligt bedre form og kommet i gang. Sådan lyder det fra 44-årige Stine Kihl fra Smørum.

Hun er en af de seks deltagere på det tredje hold af Egedal Kommunes tilbud På Rette Kurs, der også tæller 67-årige Joan Madsen fra Slagslunde, 41-årige Kim Gunnarson fra Ølstykke, 45-årige Janne Hopp fra Stenløse, 57-årige Tenna Knudstrup fra Ølstykke og 44-årige Maria Hansen fra Slagslunde.

Fælles for dem er, at de ved holdets start havde et BMI over 30 eller over 27 med forskellige følgetilstande af overvægt, men ikke flere end at de kunne indgå i gruppen og deltage aktivt.

For at komme i betragtning til tilbuddet skulle de også kunne sige ja til at spise grøntsager, dyrke motion tre gange om ugen og være åbne for mental træning.

Til gengæld tilbød kommunen dem at mødes på holdet to gange om ugen i tre måneder ved formidlingshytten på Skenkelsø Mølle Museum. Her har fysioterapeuterne Marianne Eriksen og Inger Johanne Moen stået for træningen, mens diætist og mindfulnessinstruktør Carina Birkebæk Nielsen har vejledt om kost og mental sundhed.

Det handler om vaner - Vi har ikke fokus på vægten, men mere på, at de får ændret nogle vaner og kommer godt i vej. Vi ved godt, at man ikke kan tabe sig på tre måneder, siger Marianne, og understreger, at det handler om at kigge på blandt andet kost-, motions- og søvnvaner.

- Selvfølgelig bliver de vejet til startsamtalen, men det er ikke noget, vi går synderligt op i. Det handler mere om, at de får ændret vaner, siger hun.

Aktiv krop - mental ro Den fysiske træning på holdet to gange om ugen følges op af snak om kost og mental sundhed, som Carina hjælper med.

- Vi starter med at undersøge, hvor de kan lave ændringer, ved at tale om, hvad de spiser med særligt fokus på grøntsager, og hvordan de kan implementere dem i kosten, siger Carina.

Hun har lavet grøntsagsretter over bål to gange, men retterne kan lige så godt laves hjemme på bål, grill eller komfur.

Mentaltræningen er helhedsorienteret og handler både om at leve et sundt og aktivt liv, men også om at kunne finde ro.

- Det kan være med åndedrætsøvelser eller kropsscanninger, hvor de ligger på en måtte og så guider jeg dem gennem kroppen, siger hun.

Gang, styrke og leg Det allerførste hold var så Coronaramt, at det hele foregik online. Andet hold mødtes i byparken ved Ølstykke, mens tredje hold er rykket ud til formidlingshytten, hvor det er muligt at komme under tag, hvis det regner.

Herfra har deltagerne blandt andet gået intervalgang på kortere eller længere ture i landskabet og prøvet forskellige andre ting som boldspil eller step - endda på det højest mulige trin.

- Det er overordnet konditionsstyrke med HIT, styrketræning med gentagelser eller rigtig styrketræning, forklarer Inger Johanne, og hver gang er der også indlagt et element af leg.

For eksempel kortlegen, hvor deltagerne skal gøre det, der står på det kort, de trækker - for eksempel squat med vægte - og nogle endte var så uheldige med kortene, at de kom til at lave det samme en halv time i træk.

Den dag avisen er der, præsenterer Carina crossdans, som hun også underviser i, til tonerne af blandt andet Dolly Partons »Nine to five«. Bagefter spilles der tennis.

- Vi prøver at introducere forskellige ting, siger Marianne, og Stine er netop begyndt at spille tennis ved siden af, at hun går til dans hver lørdag.

Hun startede på holdet fordi, hun gerne ville tabe sig, og komme i gang igen. Hun havde hørt om tilbuddet fra sin læge og syntes godt om kombinationen af motion, kost og mental træning.

- Man ved godt, hvad man skal spise, men hvordan gør man det, for der er jo også noget psykisk i det, siger Stine, der stadig ikke er helt tilfreds med sin indtagelse af grøntsager.

- Jeg mangler lidt eksekvering på det punkt, siger hun. Da avisen taler med hende, har hun ikke vejet sig for nylig, så hun ved, om hun har tabt sig på vægten, men træningen kan mærkes.

- Vægtmæssigt har jeg ikke rykket mig supermeget, men konditionsmæssigt har jeg, og jeg kan se det på tøjet, siger hun.

Motivation efter Corona Tenna var også »gået død« under Corona.

- Jeg kunne ikke finde motivationen, siger Tenna, der så tilbuddet på kommunens hjemmeside. Hun går med aktivitetsur, så hun kan tydeligt se, hvor meget træningen og motivationen har gjort for hendes daglige bevægelsesmønster.

- Det er 25 procent højere generelt for hele ugen, siger Tenna, der også kan mærke det på energien.

Hun har også været ude at spille tennis med Stine og har aftalt med Marianne, at hun skal cykle de i alt 32 kilometer frem og tilbage til arbejdet i Ballerup de to gange om ugen, hvor hun møder fysisk op.

- Jeg har tabt mig. Jeg ved, min BMI er faldet og jeg har det meget bedre, siger hun.

Afvekslende træning Kim, der blev indstillet til holdet af sin læge, ville også gerne i gang igen efter Coronatiden, hvor han ikke har kunnet spille badminton en gang om ugen, som han plejer, og han har været glad for forløbet.

- Det har været fantastisk. Overraskende godt. De har været gode til at afveksle træningen, siger Kim.

Han synes fysioterapeuterne har været gode til at finde lidt tungere vægte til ham, så han også kunne få noget ud af styrketræningen, og selv om han det meste af tiden har været ene mand på holdet, fordi en anden hurtigt måtte melde fra, så har det været fint.

Han er også glad for, at det har kunnet lade sig gøre at være med, fordi han ikke har arbejde.

- Ellers skulle det være lagt senere på dagen, og jeg tror, mange andre unge mennesker kunne have glæde af det, siger han.

Han synes, han har fået mere kondi, og det kan mærkes, når han renoverer sit hus, for han bliver ikke så hurtigt forpustet, men da han var på vægten for to måneder siden, havde han ikke tabt sig.

- Om jeg har nu, ved jeg ikke, men de siger allesammen, at det er fordi jeg har muskelmasse. Det griner vi lidt af, siger Kim.

Han synes, han er blevet bedre til at spise grøntsager og har aftalt med sin kæreste, at de skal træne sammen, når holdet stopper efter tre måneder.

Deltagerne bliver dog ikke sluppet helt, for der er opfølgende samtaler efter seks, ni og 12 måneder.

Kommunen har også et hold mere i år, og interesserede kan kontakte træningsvisitationen på 72 59 67 77 eller kommune@egekom.dk.