Se billedserie Per Bundgaard Larsen og Anette Binder Larsen er eksperter i skovdrift, og de ved, hvad de skal gøre for at fremelske pæne og harmoniske juletræer. Og de får hjælp af datteren Ida i julemåneden.

Mor, far og datter driver juletræssalget på Abildgården

For fem år siden overtog Per Bundgaard Larsen og Anette Binder Larsen Abildgården. Deres 25-årige datter Ida Binder Larsen er flyttet hjem for at hjælpe i den travle juletid

Det tager i gennemsnit syv år at drive et juletræ frem til fuld størrelse. I den tid bliver det nusset og passet, så det kan vokse sig stort, smukt og lige.

"Vi rører i gennemsnit hvert træ syv gange om året i dets syv-årige levetid. Det vil sige, at vi har rørt træet ca. 50 gange, før folk får det med hjem. Mange bliver lidt overraskede, når vi fortæller det. Nå, så det gror ikke bare af sig selv? Spørger de. Og jo, man kan da godt lade det stå, men så bliver det ikke nær så pænt," forklarer 25-årige Ida Binder Larsen.

Hun er netop flyttet hjem til sine forældre i anledningen af julen. Og i weekenden arbejdede de alle på gården, hvor juleglade danskere selv kan fælde deres juletræ, hygge sig på caféen, købe julepynt og lokale madvarer. I ugens løb passer Ida butikken, mens hendes forældre har halvtidsjob som henholdsvis naturfagslærer og træindkøber på et savværk.

For Ida Binder Larsen er arbejdet på gården en kærkommen lejlighed til at være tæt på forældrene og naturen. Samtidig kan hun bruge sin uddannelse i oplevelsesdesign til at skabe julestemning for de mennesker, der besøger Abildgården.

Ny start "De år, min mor og far har haft Abildgården, har jeg hvert år hjulpet dem i weekender, men fra sidste år er jeg gået mere ind i beslutningerne og har lavet hjemmeside, skrevet skilte og foldere og forsøgt at skabe en oplevelse. Jeg er ikke professionelt uddannet til marketing, men med min uddannelse lærer man bredt om en masse ting," fortæller Ida, hvis kæreste har fotograferet til hjemmesiden.

Hvis forældrene, Per og Anette, ikke er skarpe på computerteknologi, er de til gengæld eksperter i skovdrift.

"Min far er skovfoged og min mor er hortonom, så de ved alt om træer. Min far har i mange år arbejdet som konsulent for andre, der skulle dyrke skov. Men han nåede nok til et punkt, hvor han gerne ville efterprøve det selv," siger Ida Binder Larsen og fortsætter:

"Min søster og jeg var flyttet hjemmefra. Først tog mine forældre et års orlov, hvor de rejste til Grønland, Nepal og New Zealand. Da de kom hjem til Vestsjælland, hvor vi har boet hele min barndom, fandt de frem til, at de gerne ville prøve noget helt andet i deres liv."

Per Bundgaard Larsen kendte de tidligere ejere af Abildgården, Erik og Solvej, som havde tilplantet juletræsplantagen. Nu var parret blevet modne til pension, og snart kom aftalen om at købe gården på plads.

"Min far fyldte 60 i år, og min mor er 57, så de er ikke unge, men de overtog en juletræsplantage i god drift, og de kunne se en fremtid herude på gården, så tæt på København og med et stort opland. De endte med at overtage gården sammen med Peter Truelsen, som er en gammel studiekammerat til min far."

Efter et år tog ægteparret skridtet fuldt ud og flyttede ind på Abildgården, og fra sidste år blev de eneejere af stedet.

"Mine forældre har gården, fordi de gerne vil have et fælles projekt. De synes, det er skønt, når venner kommer på besøg, og børn kommer hjem for at bo, og på sigt vil de nok skære mere og mere ned på deres øvrige arbejde og leve af Abildgården," siger Ida Binder Larsen.

Høj af juleglæde Før der blev plantet juletræer på Abildgård, var det et orkidégartneri. Drivhusene fra dengang, bruges i dag til julebutik.

"Min mor og jeg bruger rigtig meget tid på at udvælge julepynt, som vi synes er pænt. I cafeen serverer vi kaffe fra Just Coffee, fordi jeg har arbejdet der, og så sælger vi æbleskiver, glögg og varm chokolade. Abildgårdens juletræer er del af et fællesskab, der hedder Smag på Nordsjælland, så vi sælger også lokale fødevarer som f.eks. marmelade fra Rokkedyssegård og danskproduceret rødvin og øl," siger Ida Binder.

Mange gør det til en dagsudflugt, når de skal hente deres juletræ. Derfor har Ida og hendes forældre også lavet en halm-labyrint, hvor børnene kan løbe rundt, mens forældrene går i julebutikken og nyder noget varmt efter at have været ude i den friske luft for at fælde juletræet.

"Vi opfordrer folk til at komme i hverdagen, hvis de har tid og mulighed. Mange bedsteforældre med børnebørn kommer f.eks. på hverdage. I weekenden var parkeringspladsen fyldt, og der var masser af små familier ude i plantagen. Man bliver lidt høj af, at de finder frem til en, og at de er så glade," siger Ida Binder Larsen.