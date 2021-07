Se billedserie Lørdagsfrokosterne er flagskibet. Her fra januar 2015. Foto: Møllen i Ganløse

Møllen er et fristed for voksne

Egedal - 17. juli 2021 kl. 05:23 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Udadtil har Ganløse Mølle aldrig stået flottere i de 51 år, den har har været ejet af andelsselskabet »Møllen i Ganløse«.

Efter års diskussioner om det blev 50 års jubilæumsåret for den lokale »fritidsklub for voksne« nemlig også året, hvor møllen fik sine vinger, selv om de kun er en pryd for øjet og ikke kan bruges til at male mel.

- De er bremset, så de ikke kan løbe løbsk og de bliver drejet én gang hver anden måned af vingedrejeudvalget, der går op og løsner bremsen, fortæller Søren Vinding, der har været formand for »Møllen i Ganløse« siden 2018.

Vingedrejeudvalget er én af de mange forskellige grupper, der er nedsat under andelsselskabet.

Fra kollektiv til klub Det blev stiftet den 22. juni 1970 - 107 år efter at den første Ganløse Mølle stod færdig i 1863. Det var en hollandsk mølle, og da den brændte i 1907 blev den genopført og var i drift indtil 1937.

Under krigen i 1944-45 blev indmaden solgt til ejerne af Rådvad Knivfabrik, og i årene derefter blev møllen lejet ud til sommerbolig, indtil den i 1951 blev købt af 16 mennesker, der dannede et kunstnerkollektiv.

Da det gik i opløsning, forfaldt møllen, og ifølge møllens 50 års jubilæumsskrift gjorde kommuneingeniør Carl Peter Saunte i 1969 opmærksom på, at møllen var til fare for omkringboende og forbipasserende.

»Men tømrermester Elo Ervolder fik den ide, at en gruppe mennesker burde gå sammen for at bevare møllen som en slags klubhus for byens borgere.«, står der, og snart var der dannet en gruppe med blandt andet flere af de kommende formænd for Møllen i Ganløse og den daværende sognerådsformand i Slagslunde-Ganløse John Orfelt.

Andelsselskab Den 4. april 1970 blev der skrevet slutseddel og overtagelsessummen var 40.000 kroner med 20.000 i udbetaling og resten på et pantebrev med 1. prioritet i ejendommen.

Slutsedlen blev gjort betinget af, at der mindst tilmeldte sig 40 interesserede inden den 15. juli 1970, og den 22. juni 1970 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Slagslunde Forsamlinghus, hvor Elo Ervolder blev valgt som den første formand, fremgår det af jubilæumsskriftet.

Det fremgår også, at de første år i høj grad blev brugt på at restaurere møllen, og da møllehatten som noget af det første var restaureret og sat på plads i december 1971, blev der holdt »hattefest« på Skibstedgård.

Samtidig startede diskussionen om møllevinger eller ej, og det blev hverken den sidste fest eller den sidste diskussion om møllevingerne.

Altid gang i den Søren Vinding og hans kone Jytte, der er vokset op i Ganløse som datter af Sofus Post, har været andelshavere i møllen i 30 år, og Søren Vinding mindes med glæde de mange fester og sociale arrangementer, de har været med til siden den første, som var 20 års jubilæumsfesten.

- Der har altid været gang i den, konstaterer han.

Lørdagsfrokoster Møllens flagskib er lørdagsfrokosterne, hvor to værtspar står for at købe ind til og servere frokost for de medlemmer, der vælger at dukke op i møllen den lørdag klokken 12.30, uden at vide hvor mange det er.

»Hvis fremmødet svigtede, havde man frokost til flere uger derhjemme, eller måske blev der kun spegepølse og leverpostej til de sidst ankomne.,«, som der står i jubilæumsskriftet.

Til gengæld kan værtsparrene glæde sig over, at de kan spise frokost på møllen i knap et halvt år, før de selv skal være værter igen.

Lørdagsfrokosterne kører hele året fra midt i august til ind i juni, og i højsommeren er der morgenmad om lørdagen, så folk selv kan disponere over resten af sommerdagen.

- Det er ofte dejligt vejr, og hvis vejret er til det, sidder vi udenfor, siger Søren Vinding.

Op til 50 andelshavere Andelsselskabet må have op til 50 andelshavere, og formanden oplyser, at det p.t. har 44 anparter besat.

Da flere er enlige, fordi de har mistet deres ægtefælle, svarer det til omkring 70 personer, og det kniber med, at alle kan være i møllen på én gang. Til den seneste generalforsamling i juni var de 50.

- Det var lige akkurat, at vi kunne være der, siger Søren Vinding.

Mødes på tværs Men medlemmerne mødes også på tværs i forskellige grupper: Fra Posedamerne, der mødes 10-12 kvinder for at sy indkøbsposer af gamle stofrester, som de forærer væk i byen, over MP60 for pensionister over 60 til de syv gnavne/gamle mænd i 7GM, der på trods af navnet er mænd for at lave temafester for de inviterede.

Af jubilæumsskriftet fremgår, at Møllen i Ganløse gennem alle årene har været centrum for et væld af sociale aktiviteter med musikarrangementer, udflugter til alt fra Kronborg til ølsmagning, cykelture og altså fester ved enhver lejlighed.

Det er også Møllen i Ganløse, der har taget initiativ til petanquebanen på Grønningen, som hele byen har glæde af.

Der følger pligter med Men der er ikke kun fest og fornøjelser i Møllen i Ganløse. To gange om året er der arbejdsdage, hvor møllen skal vedligeholdes, og der er også rengøringshold, græsslåningshold og andre hold, der tager sig af praktiske opgaver.

Det koster også penge at have og vedligeholde sin egen mølle, men der har Møllen i Ganløse blandt andet nydt godt af at udleje antenneplads til teleselskaber.

- Det har givet penge, som vi har sparet op til nye spån på hatten, fortæller Søren Vinding.

Montering af vinger på møllen har heller ikke været gratis, og det har som nævnt været oppe til diskussion mange gange, før generalforsamlingen endelig indvilgede, hvis det kunne gøres via fondsmidler.

- Vi blev enige om på generalforsamlingen, at hvis vi ikke skulle bruge møllens midler, ville vi godt gøre det, siger Søren.

Så i i 2020 kom vingerne endelig på, så møllen står som et endnu flottere vartegn for Ganløse.

Interesserede på liste Hvis nuværende indbyggere i byen kunne tænke sig at blive en del af fællesskabet omkring møllen, så kan de komme i betragtning ved at fortælle det til en af de nuværende andelshavere eller når møllen har en stand ved Ganløse by Night.

Her kan man skrive sig på en liste, og når der åbnes for nye medlemmer, kan interesserede være heldige at blive inviteret til et par lørdagsfrokoster. Hvis både de og de nuværende andelshavere synes, de passer ind i flokken, så kommer Søren Vinding forbi med et andelsbevis. Det koster 500 kroner, og derefter skal der betales 300 kroner i kvartalet for at være med.

En overgang blev der passet lidt på anparterne i håbet om at kunne tilbyde dem til en samlet flok af yngre interesserede på én gang og dermed sikre et generationsskifte, men Søren Vindings strategi er en anden.

- Jeg er mere gået efter et lyst sind og en god iver end efter alder, siger han, og der står stadig folk på ventelisten til at komme ind og blive en del af mølleånden, der efter Sørens mening stadig er intakt.

- Vi er blevet en integreret del af byen, mener han.