Møllehatten passede

Se billedserie Møllehatten blev sat på plads i kraftigt blæsevejr. Foto: Allan Nørregaard

Egedal - 15. maj 2020 kl. 19:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Annemette Ross Jensen

Møllehatten svajede faretruende over resten af Ganløse Mølle, mens møllebygger Jens Jørgensen forsøgte at bugsere den ned på plads med kranen, men selv om det blæste kraftigt fredag formiddag lykkedes det til sidst at få hatten til at passe, så tilskuerne kunne klappe af præstationen.

Begivenheden, der skal bane vej for vinger på møllen, blev nemlig fulgt af nysgerrige børn og voksne, men de var ikke forsamlet mere udendørs i den stride blæst, end at de politibetjente, der også lagde vejen forbi, udviste den berømte konduite, så folk fik lov at blive, og da hatten var på plads, opløstes forsamlingen hurtigt igen.

Både for byen og for Ganløse Møllelaug, der ejer møllen, var det en stor dag og når vingerne kommer på plads om formentlig en måneds tid, kommer byens vartegn til at fremstå mere autentisk.

- Det er en øvelse, der har kostet os en lille million, fortalte Jan Hovard, der sidder i bestyrelsen for Ganløse Møllelaug.

Møllelauget, der er en social forening har ejet møllen siden 1970, og efter at have talt om at få vinger på møllen i årevis, gik den i gang med at realisere planerne i 2017. Nu er det lykkedes med støtte på 200.000 fra Velux Fonden og 100.000 fra Augustinus Fonden.

- Vi har kun fået 300.000 fra fonde, og så betaler vi selv resten, sagde Jan Hovard.