Online-brætspil er en meget coronarestriktions-venlig beskæftigelse og et godt socialt alternativ.

Mødested for brætspil et corona-hit

Dui-Leg og Virkes online-brætspils­festival i januar blev så populær, at mere er på vej

Egedal - 09. februar 2021 kl. 09:28 Kontakt redaktionen

I forbindelse med Dui-Leg og Virkes brætspilsfestival i januar, oprettede man et online-mødested for brætspilsinteresserede, hvor folk, der spiller online, kan mødes og snakke sammen samtidig med, at de spiller imod hinanden.

Det viste sig hurtigt at være en rigtig god idé. I løbet af to uger fik man over 90 brugere på mødestedet.

Ny festival på vej "Deltagerne storhygger her. Smalltalk, grin og taktiske bemærkninger hen over et brætspil er en vigtig del af spillet. Det giver mødestedet mulighed for. Det var tydeligt at se, at det styrkede sammenholdet, og det sociale fællesskab føles helt vildt. Så vi har besluttet at fortsætte det," siger formand for Dui-Leg og Virke i Egedal Morten Lyager i en pressemeddelelse.

"I det hele taget gik vores online-brætspilsfestival så godt, at vi har besluttet at gentage den inden længe. Datoen er endnu ikke sat, men vi forventer at den kommer et sted omkring påske," fortsætter Morten Lyager.

I mellemtiden fortsætter man online-brætspilscafeen hver fredag kl. 18.30-22, hvor alle er velkomne.

Man kan finde mere om, hvordan man deltager, på foreningens facebookside. Her opretter man til hvert arrangement en begivenhed.

Præmier i overflod Om fredagen spiller man for sjov, ingen turneringer, kun hygge. Her er der samtidig mulighed for at lærer regler til nye spil, så man behøves ikke at kende dem på forhånd.

Morten Lyager sender også en tak til sponsoren til året brætspilsfestival. Her fik man så mange gevinster, at man ikke kunne nå at bruge dem alle på festivalen.

Derfor vil man lave et særarrangement for børn og unge, hvor de sidste gevinster skal bruges. Hvordan det skal foregå, brygger man stadig på. jesl