Møde om kunst og Kunstråd

Der skal også kigges på fotografier af kunstprojekter, og bagefter åbnes er for »ønskebanken« på et kort over kommunen.

»Alle får chancen for at sætte en »nål« de steder hvor et kunst- eller kulturprojekt kan styrke vores kommune. Kom og del dine tanker og få på den måde mulighed for at bidrage til kommunens kommende nye kunststrategi.«, skriver kommunen.