Mistænkeligt kig på huse

Onsdag klokken 16.48 fik Nordsjællands Politi anmeldelse om, at en fremmed mand gik rundt på Rosendalvej i Stenløse og kiggede mistænkeligt på husene. Da han følte sig opdaget af anmelderen, fortrak han sig hurtigt, hvorfor anmelder mistænkte, at den fremmede mand pønsede på at lave indbrud.

»En patrulje blev sendt til stedet, men manden blev ikke udfundet. Alligevel skal der lyde stor ros til anmelderen for at have øjne og ører åbne samt for at kontakte politiet med sin mistanke.«, skriver politiet i sit uddrag af døgrapporten.