Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Mirakel at han overlevede: Stak medbeboer i halsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mirakel at han overlevede: Stak medbeboer i halsen

Et 10 centimeter dybt knivstik i halsen var i maj måned tæt på at koste en mand livet. Ved Retten i Hillerød står den formodede gerningsmand nu tiltalt for forsøg på manddrab.

Egedal - 19. marts 2021 kl. 07:43 Af Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Sikkerheden for både ansatte og beboere på både psykiatriske afdelinger og andre behandlingssteder har de seneste år været til debat efter række drab og grove voldsepisoder begået af patienter og beboere. Og i maj sidste år var det angiveligt kun et tilfælde, der gjorde, at der ikke blev føjet endnu et drab til statistikken, da en mandlig beboer på et bosted i Smørum ifølge anklageskriftet flere gange dolkede en mand, der ifølge sn.dk's oplysninger også boede på institutionen. Samtidig er manden tiltalt for i en række tilfælde at have truet både ansatte og medbeboere på stedet. Institutionen har plads til 12 beboere som blandt andet kan være i forvejen domsanbragte sindslidende og hjerneskadede - ofte i kombination og med et misbrug oven i. Eller som det hedder i en faglig beskrivelse på Tilbudsportalen om en del af målgruppen: "Personer med varige sindslidelser kombineret med hjerneskader, personlighedsforstyrrelser og lignende, der ofte kommer til udtryk ved impulsstyret asocial adfærd, misbrugsproblematikker og lignende."

Ukendt motiv Motivet er ukendt, men det er ét af de forhold, Retten i Hillerød i løbet af de næste fire retsdage vil forsøge at få afklaring på, når den tidligere beboer står tiltalt for forsøg på manddrab ved Retten i Hillerød.

"Det her handler om flere knivstik, herunder et i halsen, der var cirka 10 centimeter dybt og operationskrævende. Det er imponerende, at forurettede overlevede," fortæller anklager i sagen, Jacob Dreist.

En nævningesag Sagen skal for retten som en nævningesag. Det betyder, at der vil være seksnævninger og tre juridiske dommere til at afgøre, hvorvidt den tiltalte er skyldig, og udmåle straffen

En sag tages op som en nævningesag, hvis anklagemyndigheden kræver mere end fire års fængsel. Det er typisk alvorlige straffesager, der afgøres som nævningesager. Det kan være sager, hvor der er rejst tiltale for fx drab, særlige grove tilfælde af brandstiftelse, voldtægt eller røveri. Nævningesager begynder ved byretten og kan ankes til landsretten. I dette tilfælde går anklagemyndigheden efter en anbringelsesdom på ubestemt tid, hvorfor denne sag bliver taget op som en nævningesag.

Kriminelle, som er sindssyge eller mentalt retarderede, kan ikke straffes med fængsel. I stedet kan en anbringelsesdom komme på tale. Ved en anbringelsesdom bliver den dømte tvangsanbragt på eksempelvis en psykiatrisk afdeling eller en institution for personer med mentale handicap.

I modsætning til en behandlingsdom er det ved anbringelse på ubestemt tid kun retten, der kan hæve dommen eller ændre denne til eksempelvis en behandlingsdom.

Tiltalt for flere forhold Foruden at være tiltalt for forsøg på manddrab, er manden tiltalt for yderligere seks andre forhold. Det oplyser anklager Jacob Dreist.

Det drejer sig om en overtrædelse af knivloven i forbindelse med drabsforsøget, såvel som fire tilfælde af trusler mod offentligt personale på bostedet og et enkelt tilfælde af trusler mod en medbeboer over en længere periode.

I løbet af de fire retsdage vil i alt syv vidner komme med forklaringer, foruden at den tiltalte, der har siddet som arrestant siden episoden i maj måned, har mulighed for også at udtale sig om forholdene.

Der forventes domsafsigelse torsdag den 25. marts.

relaterede artikler

FAKTA: Seks ansatte dræbt på bosteder siden 2012 31. december 2020 kl. 13:03

Socialpædagoger efter knivdrab: Det er farligt at gå på arbejde 30. december 2020 kl. 21:29