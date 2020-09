Bendt Tranekjær Rasmussen underskrev budgetforliget udenfor iført mundbind og på et ekstra eksemplar, så ingen andre politikere har rørt ved de samme papirer. Foto: Karsten Søndergaard

Minkavler smittet men minkene er Coronafri

Bendt Tranekjær Rasmussen, der både er medlem af Egedal Byråd for Liberal Alliance og minkavler i Ølstykke, er smittet med Covid-19.

Han oplyser, at han blev testet fredag aften, da han havde fået at vide, at en, han havde været privat sammen med, var smittet.