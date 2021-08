Send til din ven. X Artiklen: Minister om Hove-sag: Hensynet til borgere skal veje tungt, men.. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Minister om Hove-sag: Hensynet til borgere skal veje tungt, men..

I november sidste år svarede klima- og energiminister Dan Jørgensen (Soc.) på et spørgsmål i Folketinget om Hove-sagen

Egedal - 09. august 2021 kl. 10:15 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Efter Lokalavisens omtale i sidste uge af Hove-borgeres kamp for at få afklaret deres boligsituation på grund af udvidelsen af transformerstationen har vi forsøgt at indhente en kommentar fra klima- og energiminister Dan Jørgensen (Soc.). Vi ville gerne høre hans holdning til, om han mener reglerne bør være ensartede når det handler om statens muligheder for at fremskynde opkøb af private ejendomme, i forbindelse med ekspropriations-sager.

Som vi omtalte har Energinet ikke de samme beføjelser til "forlods overtagelse", nød-opkøb af private ejendomme, som Banedanmark og Vejdirektoratet.

Men fra ministeriets presseafdeling lyder svaret, at "det er ikke muligt for ministeren at kommentere". I stedet henvises til Energistyrelsen.

Svar i spørgetid Men klima- og energiministeren har tidligere kommenteret på Hove-sagen. Det var i november 2020, i forbindelse med Folketingets spørgetid, som et svar på et spørgsmål fra DFs energiordfører, Morten Messerschmidt.

Spørgsmålet lød:

"Hvilke overvejelser gør ministeren sig i forhold til gener for beboerne i landsbyen Hove ved Smørum i forbindelse med udbygningen af Hovegård transformerstation, og er ministeren enig i, at de borgere, der berøres af udbygningen, hurtigst muligt bør få at vide, om deres ejendom skal eksproprieres, og hvad de i givet fald får i erstatning?"

Dan Jørgensen svarede dengang:

""Udvidelse af Hovegård transformerstation er lige nu på et meget tidligt planlægningsstadie, hvor Energinet har anmodet Egedal Kommune om at igangsætte planprocessen for udarbejdelsen af en lokalplan, og der er indledt en indledende dialog med berørte borgere. Efter gældende regler kan Energinet ikke på dette stadie, hvor projektet endnu ikke har opnået de fornødne myndigheds-godkendelser, træffe afgørelser om eventuel overtagelseskøb og erstatninger til berørte borgere.

Energinet oplyser dog, at så snart bemærkningerne fra de offentlige høringer vedrørende lokalplanlægningen og miljøkonsekvens-vurdering er blevet behandlet, og der derefter er vished for projektets omfang, vil det være muligt at indgå betingede aftaler med de lodsejere, der bliver særlig hårdt ramt af udbygningen.

Hensynet til borgere skal veje tungt, men det kan være en svær balancegang både at sikre tidlig inddragelse af berørte borgere og interessenter i planlægning og udformning af ny elinfrastruktur og samtidig træffe hurtige afgørelser for eventuelt berørte borgere."

