På skift præsenterede eleverne deres bud på et spil, der skal gøre det sjovere at lære at læse. Foto: suk

Minikodere bidrog til at knække læsekoden

Det konkrete projekt med at gøre læsningen sjovere udspringer af skolens samarbejde med forlaget Alkalær fra Ølstykke. Virksomheden producerer læringsmateriale, som gør det både lettere og sjovere at lære at læse, og da eleverne på Gerbrandskolen alligevel gennemgår et forløb, som handler om at lære at kode digitalt materiale, var det oplagt for parterne at slå pjalterne sammen for en stund.