Mindre brand: Beboer gik fra et tændt komfur - nu er han sigtet

"Torsdag aften klokken 23.26 blev det anmeldt af et forbipasserende vidne, at der kunne høres en brandalarm fra en bopæl på Lillestræde. Politi og brandvæsen blev sendt til stedet, hvor sidstnævnte kunne konstatere, at der var røgudvikling fra en gryde på et tændt komfur, der var blevet efterladt til at passe sig selv. Bopælens mandlige beboer blev på grund af dette sigtet for overtrædelse af beredskabsloven," oplyser politiet.