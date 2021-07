Se billedserie Et fodbad kan være med til at give ro i hverdagen til at mærke efter, om man bedst kan lide varmt, koldt eller lunkent vand. Foto: Egedal Kommune

Mindfulness for rollinger: Sanseoplevelser giver børn ro til at mærke sig selv

Egedal - 13. juli 2021 kl. 05:40 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Mindfulness med sanseoplevelser til krop og sjæl kan give børn mulighed for at mærke sig selv og hinanden.

Det er erfaringen i Børnehuset Hampeland i Ølstykke, som leder Sine Jonassen kom til sidste år. Hun havde erfaringer med mindfulness med, og da hun så, at Egedal Kommune havde en Pulje Sund søgte og fik hun 5000 kroner.

- Jeg ville gerne etablere mindfulnesskasser, forklarer hun, og som sagt, så gjort.

Børnehuset har tre afdelinger, der i alt er normeret til cirka 120 enheder i alderen 0-6 år, og de er fordelt på Yngste fra nul til to år, Mellem fra cirka to til cirka fire år, og Ældste med børn fra cirka fire til cirka seks år.

- Tanken er, at det skal være lettilgængeligt for de voksne at sætte aktiviteter i gang, og derudover laver vi også forløb med tre-fire børn over tre-fem gange, fortæller Sine Jonassen.

Hun oplyser, at en seance med mindfulness kan starte med lyden af tibetanske klokker, og LED-lys og musik er med til at sætte den rigtige stemning til det, der skal ske.

Det kan være, at børnene sidder på rad og række og tager fodbad. at de giver eller får fodmassage med små pensler eller børster. Det kan også være sansebade, hvor børnene skal gå i blade, sand eller vandperler - små gummibolde, der svulmer op i vand.

- Så mærker de, hvad der føles rart og hvad der føles knap så rart, siger Sine og samtidig oplever børnene, at de kan lide noget forskelligt, og det er okay.

- Det hele handler om, at få stimuleret sanserne og få en bevidshed om, hvad man selv kan lide og mærke sig selv, siger hun.

Børnehuset Hampeland har også eksperimenteret med yogaøvelser som Giraffen, og børnene fik billeder af øvelserne med hjem, så de kunne vise forældrene, hvad de havde lavet. Det har også givet børnehuset en god kontakt med de voksne.

- Vi har fået så meget respons fra forældrene om, at de er blevet tæsket rundt i et yogaprogram, siger Sine.

Efter succesen med mindfulnesskasserne inde sidste år havde Sine i år fået mod på at søge om 10.000 kroner fra Pulje Sund for at tage mindfulnesstilbuddet et skridt videre - ud på legepladsen.

Her er der indkøbt sansetelte, der ligner tipier, og i hvert telt er der sanseposer med for eksempel puslespil og andre ting til rolige lege.

- Hvis man vil være i sanseteltet er det for at finde på en rolig leg, fastslår Sine.

Derudover har hun indkøbt nogle udetæpper, der anbringes i skyggen under et træ, under et solsejl eller i en krog imellem børnehusets plantekasser med duftende krydderurter, der også pirrer sanserne. Ved tæppet er der sat en kasse med ting til rolig leg, så det er let for børnene at vælge, hvad de gerne vil.

- Når de kommer ud, er tingene klar, og børnene er så søde, at de sætter deres sko og hopper ind på tæppet, siger Sine, der kan mærke, at børnene efterspørger de rolige stunder og profiterer af at få en pause i den travle hverdag.

- Min erfaring er faktisk, og det er også de tilbagemeldinger, jeg får, at at børnene lærer at mærke mere efter og lægge mærke til hinanden, siger Sine.

Bagefter bliver børnene heller ikke lige så let uvenner på legepladsen, og på sigt skulle det gerne ruste børnene bedre til livets udfordringer.

- Det, vi laver i 0-2 års alderen, har kæmpebetydning for, hvad vi får ud i den anden ende af skolen, siger Sine Jonassen.