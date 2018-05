Ølstykke Fodbold Clubs formand Jimmy Bernard (t.h.) sammen med partifællerne Charlotte Haagendrup og Lars Falk Hansen under kommunalvalgkampen i november sidste år. Foto: Allan Nørregaard

Mindeord over Ølstykke Fodbold Clubs formand Jimmy Bernard

Egedal - 22. maj 2018 kl. 09:07 Af Formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune Charlotte Haagendrup skriver følgende mindeord over Ølstykke Fodbold Clubs formand Jimmy Be

I nat (21. maj 2018) døde Jimmy Bernard.

Jeg har kendt Jimmy i kort tid - selv om det føles længere. Jimmy var et menneske, som jeg klikkede godt med, og vi havde mange af de samme værdier. Jeg lærte Jimmy at kende, fordi vi begge var kandidater for konservative til KV17.

Vi havde et fantastisk godt samarbejde i en kaotisk tid i konservative. Vi havde en god og hyggelig valgkamp, og Jimmy tog sit kandidatur alvorligt og stillede op og var aktiv - indtil han blev syg.

Jimmy og jeg delte og sparrede om mange gode ideer - især i forhold til idrætten, erhvervslivet, fritiden - og ikke mindst frivilligheden i Egedal kommune.

Jimmy var en af de mange, mange frivillige der brugte rigtig mange timer i Ølstykke Fodbold Club, hvor han de seneste otte år var formand.

Han og jeg var i efteråret rundt i både klubhus og på banerne, hvor Jimmys engagement lyste ud af hver sætning, når han begejstret fortalte om, hvad ØFC havde arbejdet for og med, og hans planer for klub og også området i fremtiden.

Ikke mindst glædede han sig rigtig meget til ØFC s 100 års jubilæum i lørdags (den 19. maj), den fest, som han havde været med til at planlægge i lang tid - som han desværre var for syg til at deltage i.

Og som han sagde til mig i en af de sidste telefonsamtaler, vi havde for en måneds tid siden. Han var irriteret over, at han ikke skulle blive gammel, for nu skulle han jo nyde livet med sin Tina, og have tid til familien, og ikke mindst barnebarnet, som han sidste år blev farfar til. Han ville ikke vente på, at døden kom - ikke lade sygdommen stoppe ham. Han ville fuld fart frem...

I nat blev han stoppet brat, kun 58 år.

Mine tanker går til Tina og øvrige familie...