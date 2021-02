På fredag stilles vingerne på Skenkelsø Mølle i kors i--- respekt for afdøde Knud Brandt. Foto: Egedal Arkiv og Museum

Send til din ven. X Artiklen: Mindeord: Knud Brandt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord: Knud Brandt

Egedal - 09. februar 2021 kl. 10:34 Af Rolf Kjær-Hansen, Arkiv- og museumsleder, Egedal Arkiv og Museum Kontakt redaktionen

Mindeord Knud Brandt, Ølstykke Stationsby, sov stille ind 6. februar i en alder af 95 år.

Knud Brandt var om nogen sammen med sin hustru Ellen omdrejningspunkt for Skenkelsø Mølle.

Knud var tidligere landmand og drev mønsterlandbruget på Solbakkegård i Sperrestrup indtil sin pensionering, hvorefter han passede et pedeljob på Jørlunde Skole.

Samtidig med dette havde han sit virke på Skenkelsø Mølle som museumsforvalter og møller. Han var aktiv i bestyrelsen for Ølstykke Historiske Forening og var medvirkende til, at Skenkelsø Mølle kunne blive et kommunalt kulturhistorisk museum og blive bevaret som et historisk vartegn i Egedal Kommune.

Han var den, der vidste mest om møllens indretning og har gennem årene oplært mange frivillige møllere på Skenkelsø Mølle - og formidlet møllens historie til talrige gæster og skolebørn på museet. Han var også et bindeled tilbage i tid til møllens sidste erhvervsmøller K.J.Eriksen, der drev møllen indtil 1973. Knud fik som landmand malet mel på Skenkelsø Mølle og fik dermed den interesse for møllen, som han har kunnet give videre til eftertiden: Så der er en ubrudt kontinuitet på møllen.

I møllekredse var Knud kendt og respekteret for sin uhyre store viden om vindmøller. Knud foretog også egenhændigt kalkning af møllen, da han var langt over 85 år. Mange af de aktiviteter, der gennem årene er foregået på museet, har også rod i Knuds ideer. Da der i slutningen af 1990'erne for første gang blev etableret græskardag på møllen i efterårsferien, stammede græskarrene fra Knuds køkkenhave.

Knud var aktiv indtil det sidste og besøgte jævnligt møllen for at tilse, at alt blev gjort efter forskrifterne. Knud var med sin stilfærdige facon og sit vindende væsen den person, man blev budt velkommen af, når man besøgte museet. Knud vil blive savnet af såvel kolleger som museumsgæster.

På fredag den 12. februar stilles vingerne på Skenkelsø Mølle i kors - som tegn på sorg og respekt for Knuds minde.