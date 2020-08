Millionkontrakt annulleret

En kontrakt mellem Egedal Kommune og KMD er blevet annulleret efter en afgørelse i Klagenævnet for Udbud. Det skriver Computerworld. Kontrakten handler om løn- og personalesystemet »KMD Opus Personale«, som Egedal Kommune har købt. Kommunen fik et nedslag i prisen på 27 millioner kroner, men det er ifølge Udbudsloven ikke tilladt uden at lade andre virksomheder byde på opgaven.