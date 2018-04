I X Factor finalen er Andreas, Kathrine og Mille fra Place on Earth (forrest) oppe imod de voksne solister Rasmus (t.v.) og Jamie Talbot. Foto: DR

Mille fra Place on Earth: - Vildt sejt at stå i X Factor finalen

Egedal - 05. april 2018

Selv om 17-årige Mille Hassenkam fra Ølstykke blev sorteret fra som en af Sanne Salonmonsens unge solister, så kan hun nu glæde sig over at hun sammen med Andreas og Kathrine i gruppen Place on Earth har overhalet de unge solist-konkurrenter.

Nu står de som den sidste af Thomas Blachmans grupper i finalen, hvor de er oppe imod Rasmus og Jamie Talbot fra Remees solister over 23 år.

- Det er jo vildt sejt. Jeg blev jo sendt ud, så det er vanvittigt, at jeg er tilbage nu og helt fremme i finalen, siger Mille til Frederiksborg Amts Avis.

- Nu kommer vi jo med i alle liveshows, og vi har helt undgået farezonen, så vi når aldrig at få sunget vores »Save Me Song«, og det er jo godt. Det er megavildt at være i finalen, og mine forældre er så stolte, siger hun.

Hvis det lykkes Place On Earth at blive blandt de to sidste i finalen, så skal de synge deres bud på en vindersingle. Den hedder »Young«, og er skrevet og produceret i samarbejde med sangerinden Kwamie Liv og produceren Nicolai Kornerup, der blandt andet udgør den ene halvdel af duoen AyOwA. Og for første gang i X Factors historie kan seerne allerede nu høre de tre konkurrenters vindersingler via deres foretrukne streamingtjenester.

Udover deltagerne i X Factor byder det sidste liveshow også på musikalske oplevelser med Thomas Helmig og den britiske hit-sangerinde Anne-Marie, der vil synge deres seneste hits. Det begynder alt sammen på DR fredag klokken 20.

