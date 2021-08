Susanne Overgaards midtlivskrise førte til, at hendes egne sange begyndte at vælte ud, og ni af dem er med på albummet »Bag of many dreamse«. Foto: Gorm Valentin

Send til din ven. X Artiklen: Midtlivskrise fik sange til at vælte frem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Midtlivskrise fik sange til at vælte frem

Egedal - 20. august 2021 kl. 05:30 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Hvad gør man, hvis man er midt i 50'erne, og der bliver vendt op og ned på livet, og det, man troede, var klippefast, pludselig viser sig ikke at være det?

Sangeren Susanne Overgaard fra Ganløse meldte sig blandt andet til et kursus hos sexolog og parterapeut Joan Ørting for at udfordre og finde nye sider af sig selv, og det lykkedes.

- Jeg fandt de her berømte egne ben at stå på efter en rejse ud i verden, men mest ind i mig selv. Og jeg fandt kærligheden igen - endda i den samme mand, men nu fra et helt andet perspektiv, som gør hele forskellen, fortæller Susanne Overgaard, der fandt sammen med sin tidligere kæreste igen. Og undervejs begyndte hendes egne sange at stå i kø for at blive skrevet.

Resultatet kan man høre på hendes nye album »Bag of many dreams«, der udkommer søndag den 22. august. Ni sange af en nu 57-årig kvinde med livserfaring og en hel del på hjerte. Ifølge Susanne Overgaard selv har hun lært, at man nogle gange skal ud på tynd is for at finde sig selv.

- Nogle gange må man finde sit mod for at komme videre i livet, siger hun. Det er det, sangene på det nye album handler om, og samtidig har Susanne fået modet til at skrive, synge og udgive sine egne sange.

Tdiligere har hun skrevet musik og tekster til tre børneforestillinger på det hedengangne »Teatret Bag Kroen« i Ordrup, men da hun først begyndte at skrive til sig selv, kunne hun ikke holde op.

- Det gik helt vildt fantastisk. Jeg havde en dag, hvor jeg skrev tre sange. Det boblede og væltede ud, siger hun, og det er det blevet ved med efter indspilningen af albummet.

- Lige nu har jeg skrevet fire nye sange. Nu tør jeg godt stå ved, hvem jeg er, og hvad jeg godt tør udtrykke, konstaterer hun.

Stilmæssigt bevæger albummet sig ifølge en pressemeddelelse fra vals til swing, funk og latin - og med et touch af pop. Med sig på albummet har hun sin faste trio beståede af Thomas Bornø (piano og nomineret til Årets Jazznavn i 2010), Lars Johnsen (kontrabas) og Carsten Landors (trommer).

På første singlerelease »Jazzy« er basisbesætningen dog udvidet med percussionisten, Thomas Ousager (tidligere Danish Music Award-vinder), Preben Raunsbjerg (guitar) og en hornsektion bestående af Peter W. Kehl (trompet), Anders Jacobsen (basun) og Simon Thorsen (saxofon).

»Der er fuld knald på »Jazzy«, som handler om at turde gå sine egne veje - at bryde med konventionerne og leve livsdrømmen ud. Albummets titel er også hentet fra netop »Jazzy«- og det gennemgående tema for albummet er netop opfordringen til at turde gå efter drømmen, at være tro mod sig selv. Det kan lyde let, men er det ikke, for mennesker er også tryghedsnarkomaner, hvilket alt for nemt kan komme til at blive på bekostning af indre længsler og livspassion.«, som der står i pressemeddelelsen.

De øvrige titler på albummet er »Birds«, »He Makes Me Feel Like a Woman«, »A Cosy Place to Rest«, »A Fool for You«, »Anyone But Me«, »The Real Thing«, »Like Wind Through a Window« og »Believe We Can Make It«. Sidstnævnte med Peter Thomsen som gæstesolist på saxofon.

Albummet er optaget af Thomas Vang i »The Village« i København og er mixet i England i »Chesham Woods Studio« af Preben Raunsbjerg.

Søndag den 22. august klokken 15 er der releasekoncert på Bartof Station, Solbjergvej 3, 2000 Frederiksberg, hvor der er plads til 100 efter først til mølle princippet. Men allerede lørdag den 21. august klokken 15-17 kan Susanne opleves på Jonstrup Jazz Festival.