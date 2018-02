Michel Castenholt er tilbage som instruktør

- Jeg glæder mig meget til at komme tilbage til Ganløse Revyen, for der er en helt speciel skøn atmosfære på Ganløse Kro. Min ambition er at lave en skidesjov revy, der selvfølgelig også gerne må have noget bid, men frem for alt synes jeg, at en revy skal være sjov. Der er nok at tage stilling til i hverdagen, og vi har alle indimellem brug for et pusterum, så derfor vil humor og grin være et par af nøgleordene i årets revy, siger Michel Castenholt i pressemeddelelsen.