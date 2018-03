Ole Monefeldt fra Ølstykke/Stenløse Glarmester ApS benyttede messen til at vise, hvor alsidig hans forretning er, idet mange måske ikke ved, at han har en stor passion for at indramme billeder. Foto: Maj-Britt Holm

Messe trak 2500 gæster

- Jeg synes, det er forløbet rigtig godt, og der har nok været omkring 2500 mennesker i følge de tællere, vi havde. Det var meget positivt. Mit indtryk er, at der blev dannet nye netværker på kryds og tværs, og det er også det, der er meningen med Egedal for Alle, siger Henrik Haagendrup, formand for Egedal Erhvervsforening, som med støtte fra Egedal Kommune for tredje gang tog initiativ til messen, der for første gang foregik på Egedal Rådhus i Ølstykke.