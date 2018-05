Formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup erkender, at der er brug for en ansat mere for at give mere af den service, erhvervslivet efterspørger. Foto: Kim Rasmussen

Mere service til erhvervslivet

Egedal - 25. maj 2018 kl. 05:26 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den ekstra million, som byrådet har bevilget til en styrket erhvervsindsats i Egedal Kommune, skal blandt andet bruges til at ansætte yderligere en medarbejder til at give kommunal erhvervsservice.

På det seneste møde i Kultur- og Erhvervsudvalget godkendte politikerne, at en del af pengene bruges til at ansætte en erhvervskonsulent. Vedkommende skal blandt andet udarbejde og sammentænke analyser og databehandling, som understøtter kommunens strategiske indsatser for erhvervsservice, vækst og udvikling, udvikle og afholde virksomhedsrettede aktiviteter og arrangemeter for de lokale erhvervsliv, opdyrke og pleje samarbejdet med erhvervslivet og organisationer med mere, arbejde med kobling af erhvervslivet, udddannelse og kommunens skoler understøtte en fortsat implementering af god erhvervsservice i organisatione og arbejde med en virksomhedsrettet kommunikation.

Formanden for udvalget Charlotte Haagendrup (K) fastslår, at kommunen i forvejen har en rigtig god erhvervskoordinator, men hun er ikke ansat på fuld tid og har ikke kapacitet til at give den ekstra service, kommunen gerne vil.

- Fere og flere virksomheder har brug for noget hjælp for at kunne ekspandere, og det vil vi gerne give dem, siger formanden, og selv om det ikke umiddelbart er konservativ politik at ansætte flere, så må hun erkende, at det er det, der er brug for, hvis virksomhederne skal have hurtigere svar, når de henvender sig til kommunen.

- Der tænker jeg ikke kun på byggesager, men alt, og vi har ikke al den tid, som erhvervslivet ønsker lige her og nu, siger hun.