Mere plads til konfirmander

Der er sket meget, siden det nuværende Konfirmandhus på Flodvej 73E i Smørum blev taget i brug i 1981. De to menighedsråd i Ledøje-Smørum er lagt sammen til et fælles råd med fælles og dobbelt så stor administration. Desuden er der kommet flere indbyggere til, så sognene nu er oppe på cirka 8500 medlemmer af Folkekirken. Det kunne ses til de fyldte kirker til julegudstjenesterne, og det har også givet pres på pladsen i Konfirmandhuset. Så selv om det løbende er blevet renoveret er det ikke længere nok, og derfor er arbejdet med en ny tilbygning til Konfirmandhuset nu i gang.

- Nu har vi fire præster, to organister og to kordegne, så der er behov for at ændre noget, siger formanden for menighedsrådet Poul Sørensen til Frederiksborg Amts Avis.