Se billedserie - Det handler om at lade sjælen ankomme, fastslår Janne Berg Jensenius, der har startet GeoCoaching Company. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Mere natur til erhvervslivet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere natur til erhvervslivet

Egedal - 02. juni 2018 kl. 10:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Annemette Ross Jensen

Alt for mange danskere sidder hver dag på kontoret og ser årstiderne skifte uden at komme ud og opleve dem i naturen. Det mener Janne Berg Jensenius, og det har hun tænkt sig at gøre noget ved.

Derfor har hun startet GeoCoaching Company, der tilbyder virksomheder at tage deres ansatte med ud for at forebygge stress og andre problemer, der kan føre til sygemeldinger.

- Det med at komme ud i naturen og bruge naturen på en aktiv måde kan forebygge stress, siger Janne Berg Jensenius og påpeger, at blandt andet den kendte tv-doktor Peter Qvortrup Geisling har skrevet om »Naturen på recept« og især i Sverige bliver der forsket meget i naturterapi.

- Der er rigtig mange, der skriver om det, men der er ikke ret mange, der gør det, konstaterer Janne.

Hun har også selv opfundet ordet GeoCoaching med inspiration fra fænomenet GeoCaching, der også er med til at lokke flere ud i naturen.

Nu håber hun, at virksomhederne også kan se ideen i at komme med et naturtilbud til deres medarbejdere.

- Rigtig mange virksomheder har massage, fysioterapeut, frisør eller zoneterapeut, men når det kommer til det basale om at få bevæget sig og passe på sit mentale helbred og få frisk luft, så har jeg ikke set abonnementsordninger på det, siger hun.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 2. juni.