Se billedserie En ny vandrehal med en loftshøjde på 4 meter bliver bygget til ved privatskolen.

Mere lys og plads: Privatskole har vokseværk

For anden gang indenfor de senere år har Stenløse Privatskole gang i en udvidelse

Egedal - 12. maj 2021 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Stenløse Privatskole har igen gang i byggeriet og udvidelserne.

I april 2020 skrev vi om arbejdet med en tilbygning til den eksisterende skolebebyggelse. Det seneste skud på stammen er en ny SFO-bygning, som stod færdig og klar til at tage i brug 1. april.

"Og det var lige til tiden, for det var netop i begyndelsen af april, at alle de kommende 0. klasser skulle indtage lokalerne", fortæller skoleleder Karina Alsing, der slår fast, at der på skolen er stor tilfredshed med forholdene.

"Bygningen er i to etager, og på 1. salen, med udsigt over markerne, er desuden bygget to nye billedkunstlokaler, som også er klar til at blive taget i brug", siger Karina Alsing.

Hun tilføjer at billedkunst er kommet til at fylde væsentligt mere i grundskolen de senere år, da det er blevet et eksamensfag.

"Så selvfølgelig vil vi også her have moderne og optimale lokaler", siger hun.

4 meter højt Men byggeplanerne stopper ikke her. Også skolens såkaldte vandrehal er under ombygning, og det byggeri forventes at være færdigt umiddelbart inden sommerferien.

Rummet bliver udvidet i grundplan og får samtidig øget lofthøjden til 4 meter.

"Det bliver et virkelig flot og brugbart rum med masser af lys og luft", siger Karina Alsing.

"Vandrehallen samler afdelingerne i den bygning, hvor vi har 0.-6. klasserne, og rummet bruges til rigtig meget forskelligt i dagligdagen. For eksempel glæder jeg mig helt vildt til, at 0.-6. klasserne, når coronapandemien er overstået, igen skal mødes til morgensang tre gange ugentligt i det her smukke rum."

Flere spor I forlængelse af byggeriet tager skolen også hul på sidste del af klasseudvidelsen, og skolen bliver dermed tre-sporet fra 0.-6. klasse og fire-sporet fra 7.-9. klasse.

"Vi er blevet en pænt stor skole. Men i dagligdagen mærker man ikke skolens størrelse, fordi de yngste og de ældste bor i to forskellige bygninger, og her er masser af plads", siger Karina Alsing.

Stenløse Privatskole blev grundlagt i 1974, og har for tiden 632 elever i alt.